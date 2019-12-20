Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvuruları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvuruları devam ediyor - Son Dakika

Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvuruları devam ediyor

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilere bir işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olan düve alım desteği başvuruları devam ediyor.

Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvuruları devam ediyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilere bir işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olan düve alım desteği başvuruları devam ediyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılı tarımsal desteklemelere ilişkin karar kapsamında "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği içindeki Düve Alım Desteği" 20 Kasım 2019 tarihli ve 30954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İl ve ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine başvuru yapacak olan çiftçiler için düve alım desteği başvuruları devam ediyor. Konuyla ilgili Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Başvurular 16 Aralık 2019 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasında il ve ilçe müdürlükleri tarafından alınacaktır. Başvuru yapacak yetiştiricilerin işletme kayıtlarının 01 Ocak 2019 tarihinden önce açılmış olması gerekiyor. Satın alınacak damızlık gebe düvelerin fiyatları 12 bin 500 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatları 7 bin 500 TL/baş, gebe manda fiyatları 10 bin TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatları 6 bin TL/baş olarak belirlenmiştir. Başvuru yapacak yetiştiricilerimiz işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. Satın alınacak damızlık gebe düveler teslim tarihinde 13-25 aylık yaş aralığında ve en az 3 aylık gebe canlı ağırlığı 450 kg olacaktır. Mandalar ise teslim tarihinde 20-40 aylık 3 aylık gebe ve 450 kg olmalıdır. Satın alınacak boş dişi sığırlar teslim tarihinde 8-15 aylık yaşta olacak en az 230 kg canlı ağırlığında, dişi boş mandalar ise teslim tarihinde 12-24 aylık yaşta ve en az 230 kg canlı ağırlığında olmalıdır" denildi.


Düve alım desteğine belirlenen kriterleri sağlayan yetiştiricilerin en geç 14 Ocak 2020 tarihine kadar il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. - BAYBURT

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Gül, tarikat liderinin elini öptüğü görüntüye ilişkin açıklama yaptı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 19 bin TL'yi bulan maaşla personel arıyor Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili ilk açıklama: Jestimizi yaparız UEFA geçen sezon Galatasaray'a 30 milyon eurodan fazla ödeme yaptı!

Son Dakika Haberleri
15:10 Akran zorbalığına maruz kalanlar 10 kat daha fazla estetik yaptırıyor - Son Dakika
15:10 Kazada yaralandığı sanılan kadın, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş - Son Dakika
15:10 Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü - Son Dakika
15:09 İrem Su'nun annesinrden sanığın cezasının düşürülmesine tepki - Son Dakika
15:09 Lise öğrencisi Julia Inanch'ın hayatını kaybettiği kaza; davada karar açıklandı - Son Dakika
14:56 Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
14:38 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 15:13:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvuruları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]