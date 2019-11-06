Son Dakika Haberleri: "Yüzde 50 Çılgın Kelebek indirimi " başlıyor
Son Dakika Ekonomi 'Yüzde 50 Çılgın Kelebek indirimi ' başlıyor

"Yüzde 50 Çılgın Kelebek indirimi " başlıyor

6 saat önce

Boyner, avantajlı kış alışverişi yapmak isteyen tüketiciler için gelenekselleşen Çılgın Kelebek indirimini başlatıyor.

Boyner, avantajlı kış alışverişi yapmak isteyen tüketiciler için gelenekselleşen Çılgın Kelebek indirimini başlatıyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner'in yılda iki kez yaptığı ve tüketicilerin merakla beklediği Çılgın Kelebek kampanyası kış sezonu için 8-9-10-11 Kasım'da gerçekleşecek.

Bir ailenin tüm giyim ihtiyaçlarını bulabildiği Boyner mağazalarında, kadın giyim, erkek giyim, çocuk, aktif spor veya ev koleksiyonlarında seçili milyonlarca üründe net yüzde 50 indirim geçerli olacak. Çılgın Kelebek kampanyası boyunca, saat 24.00'e kadar açık olacak 38 şehirdeki 113 Boyner mağazasında bir alışveriş şenliği yaşanacak. Çılgın Kelebek, Boyner mağazalarıyla birlikte boyner.com.tr'de de uygulanacak.

-En kaliteli ürünleri bütçeyi zorlamadan kiralar gibi satın alma seçenekleri

Çılgın Kelebek, havaların soğumaya başladığı bugünlerde kış alışverişi için tüketicilerin bütçesine destek olacak. Kış alışverişinin vazgeçilmez parçalarını oluşturan paltolar, kabanlar, botlar, çizmeler, atkılar, kazaklar ve daha pek çok ürün ayrıcalıklı fırsatlarla tüketicilerle buluşacak. Tüketiciler, 9 taksite varan ödeme seçenekleriyle en kaliteli kışlık ürünleri bütçelerini zorlamadan, kiralar gibi kolaylıkla satın alabilecek.

Tüketiciler Boyner'in Çılgın Kelebek kampanyası ile dünyanın ve Türkiye'nin popüler markalarının ve Boyner özel markalarının ürünlerini, sezon ortasında sezon sonu indirimli fiyatlardan alabilme ayrıcalığını yaşayacak. Birçok sevilen marka, tüketicilere Çılgın Kelebek'e özel sürpriz ve ayrıcalıklar sunacak.

Tüketiciler milyonlarca kelebekli üründe net yüzde 50 indirimin yanı sıra, Hopi Paracık kazanma fırsatı, Axess, Advantage ve CardFinans'a özel ödeme ayrıcalıkları ile alışveriş yapabilecek.

Boyner, tüm tüketicileri avantajlı kış alışverişi sunan Çılgın Kelebek indiriminden faydalanmak için mağazalarına ve boyner.com.tr'ye davet ediyor.

Boyner, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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