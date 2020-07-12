Yüzde 50 hibeli seralarda yüzler gülüyor - Son Dakika

Yüzde 50 hibeli seralarda yüzler gülüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli seralarında yetişen ürünler çiftçinin yüzünü güldürürken köylünün ekonomisine katkı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli seralarında yetişen ürünler çiftçinin yüzünü güldürürken köylünün ekonomisine katkı sunuyor.

Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzin atanacak


Kırsal kalkınmayı her alanda sağlamak için kolları sıvayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, farklı destekleriyle üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında verilen yüzde 50 hibeli seralarda çiftçinin yüzü gülüyor. Daha küçük alanda daha fazla üretim imkanı sağlayan seralar çiftçiye kolaylıklar sağlarken işgücünü azaltmasının yanında ekonomik girdilerin azalmasına da katkı sunuyor. Çiftçilerin gelirlerinin artırılması ve gıda arzının sağlanması amacıyla sunulan destekle yüksek verimli ürünler elde edilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında seraları kar, dolu, yağmur ve fırtınadan zarar gören çiftçilere de sera naylonu desteği veriyor.


Yüzde 50 hibeli sera projesini elzem bulduğunu vurgulayan Kandıra Döngelli Mahalle Muhtarı Barış Yaşar, "Bu proje sayesinde çiftçilerimiz tezgahlarında doğal ürünler satmaya, evlerinde doğal ürünler yemeye ve yedirmeye başladılar. Bu ve benzeri projelerin devam ettirilmesini hatta artırılmasını arzu ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin toprak analizi, ceviz fidanı dağıtımı, tohum dağıtımı gibi çok sayıda desteği var. Çiftçilerimiz ve mahalle halkı adına bizlere bu destekleri veren başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum" dedi.


Seracılık yapan Mehmet Ok ise Büyükşehir destekli yüzde 50 hibeli seraların içerisinde domates, biber, salatalık ve patlıcan yetiştirdiklerini belirterek, toplamda 640 metrekarelik alanda tarımsal faaliyet gerçekleştirdiklerini vurguladı. "Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destek çok güzel" diyen Ok, "Çok memnunuz. Seralardan ürettiğimiz ürünlerimiz kendimiz satıyoruz. Belediyemizin verdiği desteklerin devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüzde 50 hibeli seralarda yüzler gülüyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
16:24
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:55:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüzde 50 hibeli seralarda yüzler gülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]