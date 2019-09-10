Yüzde 50 hibeli tohum desteği için talep alımları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yönelik yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile desteklenmesi için yürütülen projede talep alımlarına başlanıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verilen desteklemeler devam ediyor. Çiftçinin talebi ve desteklenen ürünlerdeki verim artışları dikkate alınarak 2019 sonbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile desteklenmesi doğrultusunda talepler alınmaya başlandı.



İl genelinde 6 bin 400 çiftçiye, 4 bin 863 ton yem bitkisi tohumu desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sonbahar döneminde verilen yem bitkisi tohumlarından elde edilen ürünler hasat edildi. Çiftçiler, hibe desteğinin devam etmesi talebinde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çiftçilerin bu talebine sessiz kalmadı. Kocaeli'de tarım ve hayvancılık yaparak katma değer üreten çiftçilere destek sözü veren Başkan Büyükakın, 2019 sonbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile destekleneceğini ifade etti.



2019 sonbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile desteklenmesi için çiftçiden talepler alınmaya başlandı. Talepler 16 Eylül 2019 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar alınacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada çiftçilerin başvurusu için güncel çiftçi kayıt sistemi bilgileri veya çiftçi belgelerini getirmeleri yeterli olacağı belirtildi. - KOCAELİ