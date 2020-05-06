Yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileriyle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileriyle buluşacak - Son Dakika Ekonomi

Yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileriyle buluşacak

6 saat önce

Karakterli bir stilin yanında konfor arayanlara şık çözümler sunan Damat Tween, Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında üç adet ve üzeri ürün alımında yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileri ile buluşuyor.

Yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileriyle buluşacak, System.String[]

Karakterli bir stilin yanında konfor arayanlara şık çözümler sunan Damat Tween, Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında üç adet ve üzeri ürün alımında yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileri ile buluşuyor.


Odağında yüksek terzilik, inovasyon, doğa dostu materyaller, karakterli bir stil ve konfor olan Damat Tween, 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonu ürünleri, yeniden buluşmaya özel tek üründe yüzde 30, iki üründe yüzde 40, üç ve üzeri üründe yüzde 50 indirim fırsatıyla, şimdilik yalnızca Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında müşterilerini bekliyor.


D'S Damat'ın farklı erkeklere hitap eden çok yönlü ve fonksiyonel 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu Okmeydanı mağazasında müşterileri ile buluşuyor. Kendine has, güçlü ve rahat bir stil arayan her erkeğin kendisi için yeni bir şey bulabileceği sezona özel yüzde 30 indirime ek 500 TL al 350 TL öde fırsatı ile şimdilik yalnızca Okmeydanı D'S Damat mağazasında.


Mağazada randevu dönemi başladı. Müşteriler, 0850 800 23 03 özel müşteri hattını arayarak randevu alabilecek ve hijyenik koşullarda alışveriş deneyimini kendi özel saatinde yaşayabilecek. - İSTANBUL

Suadiye, Bağdat, Tween, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:42 Kaynak: İHA


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