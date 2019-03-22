Yüzde 50 Kadın Temsiliyeti Olsaydı Türkiye Daha İyi Yönetilirdi"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Yüzde 50 kadın temsiliyeti olsaydı parlamentoda, Türkiye daha iyi yönetilirdi diye düşünüyorum.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Yüzde 50 kadın temsiliyeti olsaydı parlamentoda, Türkiye daha iyi yönetilirdi diye düşünüyorum. Ben bu ülkede kadının gücüne, vicdanına, memleketi için endişeleri olduğuna inanan bir kadın kolları genel başkanıyım." dedi.



Köse, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde parti üyeleriyle esnaf ziyaretlerinde bulundu, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Zehra Özyol'a destek istedi. Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de kadın temsiliyetine ihtiyaçları bulunduğunu, kadının hak ettiği yerde olması gerektiğini söyledi.



Yeterince kadın bulunsaydı parlamentoda kavga olmayacağını savunan Köse, şöyle konuştu:



"Yüzde 50 kadın temsiliyeti olsaydı parlamentoda, Türkiye daha iyi yönetilirdi diye düşünüyorum. Ben bu ülkede kadının gücüne, vicdanına, memleketi için endişeleri olduğuna inanan bir kadın kolları genel başkanıyım. 81 ilde kadınların sorunlarını, dertlerini, neler çektiğini dinledim. Bu memleket gerçekten çok acılar yaşadı. Bu acılardan en çok etkilenenler kadınlar. Birçoğu evlatlarını, bazıları eşlerini kaybetti. Bizim kadınlarımız çok açılar çekti."



Karadeniz Bölgesi'nde tek kadın belediye başkan adayı bulunduğuna işaret eden Köse, "Karadeniz kadını güçlü ve özgürlüğüne düşkündür. Tuttuğunu koparan kadınlarımız var ama bu sorun her partide olduğu gibi bizde de var. Bunu aşmamız, aşmak için ciddi mücadeleler vermemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.



Köse, kadın cinayetlerinin nedenlerinin araştırılması gerektiğini anlatarak şunları kaydetti:



"Eğer kadınlar ikincileştirilirse kadınlara yapılan hakaretler, tacizler, tecavüzler normalleştirilirse getirilen yasalarla kadın temsiliyetinden söz edemeyiz. Bunlar için ciddi yasa değişikliklerine ihtiyacımız var. Kadın mücadelesi sadece bir partinin değil, topyekun bütün partilerin kadın örgütlerinin birlikte yapacağı bir mücadele. Bunun için 1 Nisan'dan sonra farklı bir çalışmamız olacak."



Ziyaretlere CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Belediye Başkanı Özyol, CHP İl Başkanı Reşat Karagöz, CHP İlçe Başkanı Hasan Topal ile partililer katıldı.

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