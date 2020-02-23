Yüzde 50'si bitti, 2022 Mart ayında açılıyor - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2022'nin Mart ayında trafiğe açmayı planladıkları 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yüzde 50'sinin tamamlandığını açıkladı. 2 buçuk milyar euro maliyetli projede bugüne kadar 1 milyar 250 milyon euroluk iş yapıldığını aktaran Bakan Turhan, köprünün açılmasıyla birlikte Çanakkale'nin ülke ihracatında köprü görevi görecek önemli bir ulaşım askı olacağını söyledi. Turhan, en az 1.5 saat yoğun trafikte 5 saate ulaşan boğaz geçişinin köprü sayesinde 6 dakikaya düşeceğini de belirtti.



AK Parti Eceabat İlçe Kongresi için Çanakkale'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapımı hızla devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Projenin şantiye alanını gezen Bakan Turhan, köprü hakkında yetkililerden bir saati aşkın süre brifing aldı. Daha sonra köprünün kule ayakları önünde açıklama yapan Turhan, 2022 yılının Mart ayında trafiğe açmayı planladıkları köprünün yüzde 50'sinin tamamlandığını söyledi. Bakan Turhan, Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başladığı açıklamasında, "Çanakkale bizim için çok önemli bir şehir. Bu bölgede yüz yıl önce milletimiz istiklal için büyük bir mücadele vermişti ve özgürlüğünü burada kazanmıştı. Dünyanın tüm güçlü devletlerine karşı burada millet olarak büyük bir mücadele vermiştik ve yeni kurduğumuz devletin temellerini burada atmıştık. Bugün de burada milletimizin tarihine altın harfler ile yazılacak yeni bir sayfayı eklemek için dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü inşa ediyoruz. Bu köprü hizmete açıldığında mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacak. İnşallah 2022 Mart ayında bu köprüyü hizmete alarak trafiğe açmayı hedefliyoruz. Bugün şantiyede aldığımız bilgiler iş programının istenilen şekilde yürüdüğünü gördük. İnşallah önümüzdeki 2 yıl içerisinde inşaatın kalan kesimleri tamamlayıp hizmete açacağız" dedi.



"Bugüne kadar 1 milyar 250 milyon euroluk iş yaptık"



Köprünün yapısı hakkında bilgi veren Bakan Turhan, "Bu proje yap-işlet-devret yöntemiyle yapılıyor. Projenin maliyeti 2 buçuk milyar euro, bugüne kadar 1 milyar 250 milyon euroluk iş yaptık. Yani işin gerçekleşme yüzdesi yüzde 50 ve inşallah kalan kesimleri bu önümüzdeki 2 yıl içerisinde yaparak hizmete açmayı planlıyoruz. Bu projenin bazı rakamlarını paylaşmakta fayda görüyorum. İki kule arasındaki mesafemiz 2 bin 23 metre, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına hitaben 2 bin 23 metre açıklıkta inşa ediyoruz. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe ise 4 bin 100 metre, yani kulelerin dışındaki ilave mesafelerle birlikte yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam köprü uzunluğumuz 4 bin 100 metre. Bu projedeki tabliye genişliği 45 metre. Ayakların yüksekliği de deniz seviyesinde 318 metre yükseklikte. Yine tabliyemizde kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton, bu köprünün inşaatında kullanılacak olan kabloların ağırlığı ise 33 bin 268 tondur. Yine kablolarımızın uzunluğu ise 162 bin kilometredir. Bu köprünün inşasında 114 bin ton inşaat çeliği kullanacağız. Yine ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri içerisinde kullanacağımız beton miktarı 230 bin ton" dedi.



Çanakkale 1915 Köprüsü projesinin yapılma amacını anlatan Bakan Turhan, "Bildiğiniz gibi Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi ülkemizin sektörel manada tarım, turizm, sanayi gibi önemli ihracat malzemelerimizin üretildiği bölgelerin başında geliyor ve ihracatımızın da önemli bir kısmını Avrupa, Kuzey Asya, Akdeniz çanağındaki Afrika, Güney Asya, Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerine, ihracatı Ege ve Marmara bölgelerinden yapıyoruz. Çanakkale bu köprünün hizmete açılmasıyla birlikte ihracatımızda köprü görevi görecek önemli bir ulaşım aksı olacak. Artık Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapurlarda zaman harcanmayacak. En az 1 buçuk, yoğun trafikte 5 saat süren Çanakkale Boğazı'nın geçişi artık yol kullanıcıları için 6 dakikaya inecek. Bu önemli bir zaman tasarrufu olduğu gibi bu malları taşıyan, ihraç eden kişiler için de çok önemli bir kazanım olacak. Ayrıca yine Avrupa'dan karayoluyla gelen Kuzey Marmara Bölgesi'nin, İstanbul'un batı yakasındaki yerleşimlerinin, yani Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca ve Silivri gibi önemli yerleşim ve üretim merkezlerinin bulunduğu kesimdeki trafiğin Ege Bölgesi'ne, Güney Marmara Bölgesi'ne ulaşımı da İstanbul şehir içine girmeden bu köprüyü kullanarak daha kısa mesafede ve daha kısa bir sürede sağlanacak. Şuanda bu köprünün genel olarak yüzde 50'sini tamamladık. Bu köprünün ana yapı elemanları olan kulelerdeki yüksekliğimiz 318 metrenin 171'inci metresine ulaştık. İnşallah Haziran ayı gibi kule imalatlarımızı tamamlayıp, yaz sonunda köprüde kablo örme işlemlerine başlayacağız ve köprümüzün siluetini ortaya çıkarmış olacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



Bakan Turhan, konuşmasının ardından köprü inşaatında çalışan mühendis ve işçilerle birlikte toplu fotoğraf çektirip tekne ile kuleleri inceledi. - ÇANAKKALE