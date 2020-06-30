Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor (2) - Son Dakika

Denizli 'nin Acıpayam ilçesinde kayıp olarak aranan, yüzde 50 zihinsel engelli Sezer İncesu , Serinhisar ilçesi yakınlarında yolda yürürken bulundu. İncesu, evine götürülerek, ailesine teslim edildi.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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