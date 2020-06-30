Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor (2) - Son Dakika

Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor (2)
YOLDA YÜRÜRKEN BULUNDUDenizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp olarak aranan, yüzde 50 zihinsel engelli Sezer İncesu, Serinhisar ilçesi yakınlarında yolda yürürken bulundu.
YOLDA YÜRÜRKEN BULUNDU
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp olarak aranan, yüzde 50 zihinsel engelli Sezer İncesu, Serinhisar ilçesi yakınlarında yolda yürürken bulundu. İncesu, evine götürülerek, ailesine teslim edildi.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:39 Kaynak: DHA
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