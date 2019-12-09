Son Dakika Haberleri: Yüzde 56'sı tamamlandı, bitince 5 bin dekar alanı suyla buluşturacak
Son Dakika Güncel Yüzde 56'sı tamamlandı, bitince 5 bin dekar alanı suyla buluşturacak - Son Dakika

Yüzde 56'sı tamamlandı, bitince 5 bin dekar alanı suyla buluşturacak

6 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde yüzde 56'sı tamamlanan Davulbaz barajının hizmete girmesi ile 5 bin 50 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Yüzde 56'sı tamamlandı, bitince 5 bin dekar alanı suyla buluşturacak, System.String[]

Sivas'ın Kangal ilçesinde yüzde 56'sı tamamlanan Davulbaz barajının hizmete girmesi ile 5 bin 50 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.


Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi kapsamında yapımı süren Kangal Davulbaz Göletinde yüzde 56 gerçekleşme sağlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Davulbaz Gölet'inin tamamlanması ile 5 bin 50 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacağını belirtti. Aydın yaptığı açıklamada, "Kangal Davulbaz Göletinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile dekar başına 1005,00 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 4.777,785 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmekte olduğunun altını çizerek, Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek olup bu da bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlayacak ve refah düzeyini arttıracaktır.'dedi.


Sivas Kangal Davulbaz Göleti Merkezi Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipinde olup temelden yüksekliği 26.43 metre ve su depolama kapasitesi 2,357 milyon m3. Gölet İnşaatı işinde bugüne kadar ulaşım ve servis yollarında kazı dolgu imalatları, Derivasyon-dip savak kazı, cebri boru ve beton imalatları, Gölet Gövdesi kazı imalatı tamamlanmış olup gövde dolgu imalatında ise yüzde 80 gerçekleşme sağlandı. Dolu savak kazı imalatı tamamlanmış olup beton imalatları devam etmektedir. Gölet gövdesinde 94.000 m3 dolgu yapılarak gölet imalatı tamamlanacaktır. - SİVAS

Kangal, Aydın, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
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