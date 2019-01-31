Yüzde 57'nin ekonomisi 2017'den daha kötü
1 saat önce
2017'de yüzde 17 ile en önemli üçüncü sorun olarak görülen işsizlik, bu yıl yüzde 27'ye yükselerek birinci sıraya çıktı.
2017'de yüzde 17 ile en önemli üçüncü sorun olarak görülen işsizlik, bu yıl yüzde 27'ye yükselerek birinci sıraya çıktı. Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı bulanların oranı 14,2 puan düşüşle yüzde 33,5'e geriledi. (Osman Kılıç)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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