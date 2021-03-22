Son dakika haberi: 'Yüzde 60 bağışıklık için yetişkinlerin tamamı aşılanmalı' - Son Dakika

Son dakika haberi: 'Yüzde 60 bağışıklık için yetişkinlerin tamamı aşılanmalı'

22.03.2021 11:23
Son dakika haberi: 'Yüzde 60 bağışıklık için yetişkinlerin tamamı aşılanmalı', System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre 'Yüzde 60 bağışıklık için yetişkinlerin tamamı aşılanmalı'HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile mücadelede hedefin toplumun en az yüzde 60'ını aşı ile bağışık hale getirmek olduğunu söyledi.

'Yüzde 60 bağışıklık için yetişkinlerin tamamı aşılanmalı'

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile mücadelede hedefin toplumun en az yüzde 60'ını aşı ile bağışık hale getirmek olduğunu söyledi. Ceyhan, "Bizim bu amaca ulaşabilmemiz için toplumun yüzde 80'ine yakınını aşılamamız lazım. Toplumun yüzde 20'si çocuk zaten, o yaş grubuna bu aşıları uygulayamıyorsunuz. O halde yetişkinlerin tamamının aşılanması lazım" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşılarının çocuklara uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın, mRNA teknolojisine dayalı Covid-19 aşısının çocukların aşılanmasına yönelik bir çalışması olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Moderna aşısı çalışma yapmaya başladı, o çalışmanın sonuçları elde edilecek, yeterli sayıya ulaşacak, daha onun için var" dedi.

'HENÜZ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI UYGULAMASI YOK'Prof. Dr. Ceyhan, çocukların şu anki mevcut koronavirüs aşıları ile aşılanamadığını vurgulayarak, "Henüz çocuklar için bir uygulama yok. Çocuklar şu anki mevcut aşı ile aşılanamıyor. Çocuklarda yeni çıkmış bir ilaç ya da aşıda çalışma yapmak için bazı şartlar var. O ürünün yetişkinlerde yeteri kadar çalışılması, uygulanması lazım ki onların gözlemlerine bakacaksınız, ne kadar güvenilir olduğunu göreceksiniz. Kanunlarımız da, etik kurallarımız da çocukları bu konuda koruma altına almış. Türkiye'de bırakın çalışmayı bunun için bir niyet de yok. ABD'de Moderna'nın yürüttüğü çalışma dışında bir çalışma yok. Bu tip ürünlerde, aşılarda 'ille getirin, Türkiye'de de çalışma yapın, onun sonuçlarını getirin' demiyorsunuz. Yapılan çalışmalara bakarak ruhsat veriyorsunuz. Her ürün Türkiye'de çalışması yapılarak ruhsat almıyor. Diyelim önümüzdeki ay sonu çalışma biter, o çalışma sonuçları ile firmalar ülkelerin sağlık otoritelerine başvurur, izinlerini alır başlarlar hemen. Öyle yıllar sürecek bir şey yok. Yeniden hayvan deneyleri, yeniden faz 1 çalışmaları yapılmıyor. Yetişkinlerde faz 4 dediğimiz, ruhsatı alınan aşıların sadece faz 3 çalışması yapılıyor çocuklarda, ondan sonra izinler veriliyor" diye konuştu.'BAĞIŞIKLIK İÇİN YETİŞKİNLERİN TAMAMININ AŞILANMASI LAZIM'

Aşılama sırası gençlere geldiğinde aşı kararsızlıkları ile karşılaşılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Diyelim ki toplumun yüzde 70 ila 80 arası bu inaktif aşı ile korunuyor. Bizim hedefimiz nedir; toplumun en az yüzde 60'ını aşı ile bağışık hale getirmek. O halde demek ki bizim bu amaca ulaşabilmemiz için toplumun yüzde 80'ine yakınını aşılamamız lazım. Toplumun yüzde 20'si çocuk zaten, o yaş grubuna bu aşıları uygulayamıyorsunuz. O halde şu andaki mevcut durumda yetişkinlerin neredeyse tamamının aşılanması lazım. Böyle sayısı oldukça yüksek gruplar aşılanmaktan çekinirseler, aşı yaptırmazlarsa istediğimiz hedefe ulaşamayız zaten. O da zorlaştırıyor işimizi. Toplumda yeni çıkmış pandemi aşısını o kadar yüksek oranda yapabilmeniz için çok büyük gayretler sarf etmeniz lazım. Gençlere doğru gittikçe aşı kararsızlığı ile de karşılaşabiliriz, bunun için de şimdiden muhtemelen bakanlık, planlamalar, programlar hazırlıyordur" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: 'Yüzde 60 bağışıklık için yetişkinlerin tamamı aşılanmalı'

Mehmet Ceyhan, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Ceyhan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: 'Yüzde 60 bağışıklık için yetişkinlerin tamamı aşılanmalı' - Son Dakika


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