Yüzde 7 faizle pos tefeciliği yapan kuyumcuya baskın
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta pos makinası ile yüzde 7 faizle tefecilik yapan kuyumcu gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:01 Kaynak: İHA
'ta pos makinası ile yüzde 7 faizle tefecilik yapan kuyumcu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından pos tefeciliği suçlarına yönelik İsmet Paşa Mahallesi Trabzon
Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya operasyon yapıldı. İş yerinde yapılan incelemede yüzde 7 faiz oranıyla tefecilik yapıldığı tespit edilirken, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 TL nakit paraya el konuldu. İş yerindeki şüpheli şahıs, adli işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Nijerya'da fidye vakaları bitmiyor: 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı Zonguldak'ta ayının saldırdığı bir kişi öldü, bir kişi canını zor kurtardı! Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü "Babamı bu ellerle mi öldürdün" diyerek doktora saldıran 3 kız kardeş hakim karşısına çıktı!