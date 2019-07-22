Son Dakika Haberleri: Yüzde 7 faizle pos tefeciliği yapan kuyumcuya baskın
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Yüzde 7 faizle pos tefeciliği yapan kuyumcuya baskın

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta pos makinası ile yüzde 7 faizle tefecilik yapan kuyumcu gözaltına alındı.

Yüzde 7 faizle pos tefeciliği yapan kuyumcuya baskın, System.String[]
Kahramanmaraş'ta pos makinası ile yüzde 7 faizle tefecilik yapan kuyumcu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından pos tefeciliği suçlarına yönelik İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya operasyon yapıldı. İş yerinde yapılan incelemede yüzde 7 faiz oranıyla tefecilik yapıldığı tespit edilirken, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 TL nakit paraya el konuldu. İş yerindeki şüpheli şahıs, adli işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:01 Kaynak: İHA
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