Yüzde 70 engelli raporuna rağmen dağa kaçırılan kardeşi için nöbet tutuyorEvlat nöbetindeki abla Ruken Canbey, kardeşini HDP ve PKK'dan... - Son Dakika

- Yüzde 70 engelli raporuna rağmen dağa kaçırılan kardeşi için nöbet tutuyor

Evlat nöbetindeki abla Ruken Canbey, kardeşini HDP ve PKK'dan istiyor

Ailelerin direnişi sürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 818. gününde de devam ederken, 7 yıldır kardeşinden haber alamayan abla Ruken Canbey, "Kardeşim 2015 yılında yüzde 70 engelli raporu olmasına rağmen bir şekilde PKK'lılar tarafından kaçırıldı" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 818. gününde de sürüyor. Aileler çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, 2015 yılında dağa kaçırılan kardeşi Muhammed Canbey için nöbete katılan abla Ruken Canbey, kardeşini HDP ve PKK'dan istedi.

"Kardeşimi kaçırdılar bunun başka bir açıklaması yok"

Kardeşinin HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten abla Ruken Canbey, "Ben kardeşim Muhammet için buradayım. Kardeşim 2015 yılında yüzde 70 engelli raporu olmasına rağmen bir şekilde PKK'lılar tarafından kaçırıldı. Kardeşimin hem psikolojik sorunları vardı hem de yüzde 70 engelliydi. Kaçırdılar, bunun başka bir açıklaması yok. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kandırıp onu HDP il binasına getirmişler ardından da Lice HDP ilçe binasına götürmüşler ve bunu kesin bilgi olarak biliyoruz. 2015 yılından bu yana da hiçbir şekilde haber alamıyoruz" dedi.

Kardeşine teslim olması için de çağrıda bulunan abla Canbey, "Buradan kardeşime sesleniyorum, asker ile polisi nerede bulursa teslim olsun gelsin eve, dönsün gelsin kardeşimi istiyorum. Kardeşim için de buradayım" diye konuştu.