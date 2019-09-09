Yüzde 72 engelli raporu bulunan işçiye çıkış verildi

Zonguldak'ın Ereğli Belediyesi tarafından yüzde 72 engelli raporu bulunan temizlik işçisinin iş akdinin fesih edildiği belirtildi.



Kdz. Ereğli Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde kendisine yapılan tebligat ile iş akdinin fesih edildiğini öğrenen Erol Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işten çıkartılmasının gerekçesinin AK Partili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekten kaynaklandığını ifade etti. Acar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün itibari ile yüzde 72 engelli raporu ile engelli kontenjanından çalıştığım CHP'li Kdz Ereğli Belediyesinde iş akdime son verildi. Sebep 2014 yılında ilk maaşımı Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasına yatırmam, AK Parti seçmenine hakaret eden Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunmam vs. kısaca AK Partili oluşum. CHP'li Belediyede çalışıp AK Parti'yi savunmak şerefsizlik oluyormuş. Biz bu yola kefenimiz ile çıktık. Her şeyi göze alarak bu tür baskılar ile kimse bizi yolumuzdan döndüremez. Çünkü göklerden gelen bir karar vardır" ifadelerine yer verdi.



AK Parti'den daha önce milletvekili aday adayı ve il genel meclisi adayı olan Acar, kendisine yapılan haksızlık karşısında hukuki yollara başvuracağını söyledi.



Kdz. Ereğli Belediyesi'nde CHP'nin seçimleri kazanmasının ardından çıkartılan işçilerin sayısı 15'i buldu. - ZONGULDAK