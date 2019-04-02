Son Dakika Haberleri: Yüzde 72'lik Bir Oy Oranıyla Türkiye Birincisi Olduk"

Yüzde 72'lik Bir Oy Oranıyla Türkiye Birincisi Olduk"

35 dakika önce

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Rize Belediye Başkanı seçilen Rahmi Metin, yüzde 72,71'lik bir oy oranıyla Türkiye birincisi olarak çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Yüzde 72'lik Bir Oy Oranıyla Türkiye Birincisi Olduk
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Rize Belediye Başkanı seçilen Rahmi Metin, yüzde 72,71'lik bir oy oranıyla Türkiye birincisi olarak çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Metin, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle yaklaşık 4 ay önce adaylığın kendilerine layık görüldüğünü anımsattı.

Rize Belediye Başkan adaylığı süresince bütün Rizelilierin büyük desteği olduğunu vurgulayan Metin, "Yüzde 72,71'lik bir oy oranıyla Türkiye birincisi olarak çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz.
Bu kutlu vazifeyi ifa ederken adaylığımın açıklandığı günden bu güne kadar gerek teşkilatımızın değişik kademelerinde görev alan vefakar yol arkadaşlarımızdan, gerekse şehrimizin her kesiminden, siz değerli halkımızdan gördüğümüz güven ve destek en büyük gücümüz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Metin, üzerilerindeki bu sorumluluğun bilinciyle çalışmaya başlayacaklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımızla birlikte şehrimizdeki bütün kesimlerin beklentilerine cevap vermeye, iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya çalışacağız.
Bizlere yakışır bir şekilde el birliği ve dahası gönül birliği ile değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın yönetimde söz sahibi olduğu, belediye hizmetlerinin şehrin her noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak en büyük hedefimizdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:18 Kaynak: AA

Rahmi Metin, AK Parti, Rize, Türkiye, Güncel
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