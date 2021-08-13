Yüzde 75 aşılama oranıyla Kiğı ilçesi, Bingöl'e örnek oldu - Son Dakika

AYDIN ARIK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "kırmızı" kategoride yer alan Bingöl'de, bu durumun aksine Kiğı ilçesi aşılama oranında yüzde 75'lere yükseldi.

Bingöl'ün çok yüksek riskli il kategorisi olan "kırmızı"dan yüksek riskli il kategorisi "turuncu"ya dönüşmesi için sağlık ekipleri aşılama oranının artırılması için büyük çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda sağlık ekiplerinin çabasına en çok destek Kiğı ilçesinden geldi. Kentte nüfusuna göre birinci ve ikinci doz aşılanmada ilk sırada yer almayı başaran Kiğı ilçesinde, sağlık ekipleri tüm vatandaşlara aşı hizmetini sunuyor.

Yapılan aşılama çalışmaları neticesinde 4 bin 863 nüfuslu ilçede, aşılama oranı birinci dozda yüzde 75, ikinci dozda da yüzde 70'lere ulaşıldı. Bu durum sağlık ekiplerini yaşadıkları bütün zorluklara rağmen mutlu ediyor.

Köyde aşı olmak için sıra oluştu

Mobil aşı ekipleri, Çanakçı köyünde bir bahçe içerisinde yaptığı aşılama çalışmasında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Aşılama oranının yüzde 90'lara ulaştığı Çanakçı köyünde yaşlısıyla, genciyle herkes aşı olmak için sıraya girdi ve aşısını yaptırdı.

Bu yönüyle herkese örnek olan Kiğı halkı, Bingöl'de de aşılama oranının artmasını ümit ediyor.

"İlçede 1 ay boyunca vaka görülmemişti"

Mobil aşı ekibinde yer alan Kiğı Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Ömer Karaköse, AA muhabirine, aşılama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Evde yatan ve hastaneye gelme imkanı olmayan vatandaşlara aşılarını ulaştırdıklarını dile getiren Karaköse, Bingöl'ün kırmızı kategoride yer aldığını, bunun değişmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

İlçede aşılama oranının yüzde 75'lere dayandığına dikkati çeken Karaköse, şöyle konuştu:

"İkinci dozumuz da yüzde 70 civarında. Halkımızın aşıya yoğun bir ilgisi var, biz de aşılamalarımızı yapıyoruz. Bunun diğer ilçelere örnek olmasını ümit ediyoruz. Kiğı ilçesinde 1 ay vaka görülmemişti. Şu an görülen vakaların yüzde 90'nının ilçe dışından gelen vatandaşlardan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bu da aslında aşılama oranının ne kadar olumlu etki yaptığını gösteriyor. Mobil aşı ekibi her köyümüze 2-3 defa gidiyor ve vatandaşlarımıza aşı hizmetini sunuyor."

"Köyümüzün yüzde 90'ı aşısını oldu"

İlk doz aşısını olan 26 yaşındaki Murat Kızılboğa da herkese aşı olmayı önerdiğini ifade ederek, "Aşı ayağımıza kadar geldi, hizmette sınır yok. Kimse beklemesin, aşısını olsun mutlaka." dedi.

İkinci doz aşısını olan 26 yaşındaki Musa Ayaz da Kovid-19'dan kurtulmak için aşı olunması gerektiğine işaret ederek, bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

Çanakçı köyü muhtarı Mehmet Asaf da sağlık çalışanların bir telefonla hemen köylerine geldiğini belirterek, "Köyümüzün yüzde 90'ı aşısını oldu. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.