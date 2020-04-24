Yüzde 75 hibeli tohumlar dağıtılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 50 çiftçiye 2.5 ton Akbulut Cinsi sertifikalı kurufasulye tohumu dağıtımı tamamlandı.



Yüzde 75 hibeli tohumlar İhsaniye İlçe Tarım Müdürlüğünce dağıtıldı. Tohumlar toprakla buluşacak ve tahmini olarak 110 ton ürün elde edileceği düşünülüyor. Konu ile ilgili açıklama yapama İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Erdal "Bakanlığımızın başlattığı Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında üreticilerimize ilk etapta yüzde75 hibeli, sertifikalı kurufasulye tohumluğu ve ayçiçek tohumunu dağıtımı yapıyoruz. Çiftçilerimiz ve ilçe müdürlüğü personellerimiz olarak üretime katkı sağlamak üzere; sizin için tarladayız, sizde bizler için evde kalın, sağlıkla kalın diyoruz" dedi



"SİZ EDE KALIN BİZ ÜRETMEYE DEVAM EDELİM"



Hibe desteğidnen faydalanan çiftçiler ise, verilen du desteklerden dolayı devlete teşekkür edip Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlara seslenerek "Siz evde kalın biz üretmeyte devam edelim" dediler. - AFYONKARAHİSAR