Yüzde 75 hibeli tohumlar dağıtılıyor - Son Dakika
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Yüzde 75 hibeli tohumlar dağıtılıyor

6 saat önce

Yüzde 75 hibeli tohumlar dağıtılıyor İhsaniye ilçesinde 50 çiftçiye 2.5 ton Akbulut Cinsi sertifikalı kurufasulye tohumu dağıtımı tamamlandı Devlete teşekkür eden çiftçiler vatandaşlara seslendi: "Siz evde kalın biz üretmeye devam edelim" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan...

Yüzde 75 hibeli tohumlar dağıtılıyor

İhsaniye ilçesinde 50 çiftçiye 2.5 ton Akbulut Cinsi sertifikalı kurufasulye tohumu dağıtımı tamamlandı

Devlete teşekkür eden çiftçiler vatandaşlara seslendi: "Siz evde kalın biz üretmeye devam edelim"

AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 50 çiftçiye 2.5 ton Akbulut Cinsi sertifikalı kurufasulye tohumu dağıtımı tamamlandı.

Yüzde 75 hibeli tohumlar İhsaniye İlçe Tarım Müdürlüğünce dağıtıldı. Tohumlar toprakla buluşacak ve tahmini olarak 110 ton ürün elde edileceği düşünülüyor. Konu ile ilgili açıklama yapama İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Erdal "Bakanlığımızın başlattığı Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında üreticilerimize ilk etapta yüzde 75 hibeli, sertifikalı kurufasulye tohumluğu ve ayçiçek tohumunu dağıtımı yapıyoruz. Çiftçilerimiz ve ilçe müdürlüğü personellerimiz olarak üretime katkı sağlamak üzere; sizin için tarladayız, sizde bizler için evde kalın, sağlıkla kalın diyoruz" dedi

Siz evde kalın biz üretmeye devam edelim

Hibe desteğinden faydalanan çiftçiler ise, verilen du desteklerden dolayı devlete teşekkür edip Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlara seslenerek "Siz evde kalın biz üretmeye devam edelim" dediler.

Yüzde 75 hibeli tohumlar dağıtılıyor

İhsaniye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:06 Kaynak: İHA

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