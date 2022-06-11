Yüzde 81'i tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nde kiralamalar yakında başlıyor (1)

İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) yüzde 81'i tamamlanırken, kısa süre içerisinde kiralamaların başlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı (AA), nitelikli ve çok boyutlu bir finansal hizmetler ekosistemi yaratmayı hedefleyen ve yılın son çeyreğinde faaliyete başlaması beklenen İFM'de gelinen son noktayı havada ve karadan görüntüledi.

Faaliyete geçmesiyle küresel finans piyasalarında önemli bir merkez haline gelecek İFM'de çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor. Kara yolları tabelalarında artık İFM'nin isimleri yer almaya başlarken, nisan ayı itibarıyla merkezin yüzde 81'i tamamlandı.

Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlayan İFM, yerli ve uluslararası şirketlerle yatırımcılara çeşitli iş ve yatırım fırsatları sunacak.

Bu doğrultuda, finansal piyasalarda ürün çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlanması ve uluslararası piyasalara entegrasyonun artırılması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda finansal piyasalarda ortaya çıkan yeniliklere uyum sağlanması, katılım finansı sektörünün geliştirilmesi, uluslararası kredi kuruluşu veya finansal kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek- tüzel kişiler ile adi ortaklıkların bölge ülkelerdeki faaliyetlerini yurt içinde yönetmelerine yönelik faaliyetler yürütülecek.

Bankalardan sigorta şirketlerine kadar geniş yelpazedeki kuruluşlar tek konumda

İFM bünyesinde bankalar, sermaye piyasaları kuruluşları, katılım finansı şirketleri, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile sigorta şirketleri gibi geniş yelpazedeki finansal kurum ve kuruluşlar tek bir konumda birleşecek.

Bu çerçevede İFM'de başta bankacılık, sigortacılık, yeşil finans, finansal teknolojiler ve katılım finansı gibi stratejik alt sektörlerin yanı sıra uluslararası finansal hizmetler sektörü içerisinde faaliyet gösteren şirketler ile bu şirketleri destekleyecek danışmanlık, bilgi işlem, telekomünikasyon ve finansal teknoloji şirketleri eşliğinde çok boyutlu bir ekosistem ortaya çıkacak.

Bu ekosistemi daha güçlü kılmak adına, başta uluslararası ticaret alanında olmak üzere finansal hizmetlerin tümüne yönelik İFM'de sürdürülebilir ve katılımcı yaklaşımların benimsenmesi ve teşvik edilmesi planlanıyor. Ayrıca, stratejik sektörlere yönelik öncelikle diğer finans merkezleri olmak üzere uluslararası kurumlar ve ülkelerle yapılacak iş birliklerinin, gelecek dönem İstanbul Finans Merkezi'ni küresel alanda ön plana çıkarması bekleniyor.

Kiralama için talep listeleri oluşturulmaya başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin yasalaşmasıyla İFM'de kiralamaların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

İFM Kanunu kapsamında açıklanan teşvik paketlerinin duyurulması akabinde hızlı şekilde kiralamaya geçilmesi hedefleniyor. Bugüne kadar pek çok yerli ve yabancı şirketin kiralama talepleri toplanırken, talep listesi oluşturulmaya başlandı.

1,4 milyon ofis alanı, günlük 100 bin çalışan

Nisan itibarıyla ilerlemenin yüzde 81'e ulaştığı İstanbul Finans Merkezi'nde 1,4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak İFM, günlük 100 bine yakın çalışanı ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefliyor.

Son teknolojiyle donatılan ve ustalıkla tasarlanan 21 ofis binası, tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayarak dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeliyle hayata geçiriliyor.

5 yıldızlı toplantı odaları ve dünyaca ünlü lüks restoranların yer aldığı üst düzey alışveriş merkezi ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor.

İFM'deki AVM; modern imkanları, özel mimarisi ve fonksiyonel tasarımıyla merkezin özünü yansıtacak şekilde inşa ediliyor. Her gün 100 bin çalışan ve ziyaretçiye hizmet verecek bu yeni alışveriş alanında dünyaca ünlü perakende markalarının mağazalarının yer alması bekleniyor.

İki katta toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde ve açık havada alışveriş konforu yaşatacak AVM içerisinde; gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulması hedefleniyor.

Kovid-19 benzeri krizlere karşı özel tasarlandı

İstanbul Finans Merkezi'ni dünyadaki diğer finans merkezlerinden ayrıştıran temel noktaların başında Kovid-19 koşullarında tasarlanmış ve inşa edilmiş olması geliyor.

Merkez, gelecekteki benzer krizlere hazırlıklı olmak ve iş ortaklarını ve çalışanlarını desteklemek adına özel tasarlanırken, tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleriyle donatıldı.

Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hayata geçirilen İFM, çevreye ve sosyal etki alanına saygılı bir proje olarak öne çıkıyor. LEED Altın Sertifikası alma hedefiyle yola çıkan projede benzer amaçla Türkiye'nin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikasının ihracı 2021 Aralık'ta başarıyla tamamlandı.

Yatırımcılardan yoğun ilgi gören 600 milyon TL değerindeki ihraçtan sağlanan fon, projedeki çevre dostu yeşil binalarda kullanılıyor.

Tüm başvurular ve yasal işlemler tek noktadan koordine edilebilecek

Merkezde hayata geçirilecek "Tek Durak Büro" uygulaması sayesinde İFM'de yer almak isteyen şirketlerin ve çalışanlarının başvuruları ve yasal işlemleri tek noktadan koordine edilebilecek.

İFM yerleşkesinin orta aksında yaklaşık 1,2 kilometre uzunluğunda bir sosyal donatı alanı bulunacak. Yeşil alanların yeterliliği, donatımı, niteliği ve İFM içerisindeki dağılımı ekolojik bütünlük içerisinde, şehircilik ilke ve prensipleri ile kamu yararı gözetilerek planlanıyor. Projede ayrıca çalışma ve yaşam kalitesini artıran yürüyüş yolları, parklar ve rekreasyon alanları da yer alıyor.

İstanbul Finans Merkezi; Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından kurulan TVF İFM AŞ tarafından tek elden yönetilecek.