Yüzde 9 enflasyon vatandaşı ikna etmedi

Hükümetin açıkladığı resmi veriye göre yıllık enflasyon, Temmuz 2017'den bu yana ilk kez tek haneli rakamlara indi. Ancak sokaktaki vatandaş kendilerine yansıyan enflasyonun, yüzde 9,26 olarak açıklanan oranın çok üzerinden olduğunu savunuyor. DW Türkçe'nin mikrofon uzattığı vatandaşların bir çoğu enflasyonun değil alım gücünün düştüğü görüşünde.