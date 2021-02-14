Yüzde 92 fiziksel engelli genç, 7'nci üniversitesini okuyor - Son Dakika

Yüzde 92 fiziksel engelli genç, 7'nci üniversitesini okuyor

14.02.2021 10:37
Yüzde 92 fiziksel engelli genç, 7'nci üniversitesini okuyor, System.String[]

Yüzde 92 fiziksel engelli genç, 7'nci üniversitesini okuyor Engelli genç Kemal Yıldız: "Engelli olmak başarıya engel değildir, hayaller engelsizdir" Ankara'da, 12 yaşında kas hastalığına yakalanan ve sonrasında yüzde 92 oranında fiziksel engelli kalan Kemal Yıldız, 29 yaşında 7'nci...

Yüzde 92 fiziksel engelli genç, 7'nci üniversitesini okuyor

Engelli genç Kemal Yıldız:

"Engelli olmak başarıya engel değildir, hayaller engelsizdir"

ANKARA - Ankara'da, 12 yaşında kas hastalığına yakalanan ve sonrasında yüzde 92 oranında fiziksel engelli kalan Kemal Yıldız, 29 yaşında 7'nci üniversitesini okuyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Kemal Yıldız, 5 üniversiteden mezun oldu. Şu anda ise Atatürk Üniversitesi Sosyoloji ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans bölümlerini okuyan Kemal, bu alanda rekor kırarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor. Kemal Yıldız geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı "Kimse Bölemez Seni Güzel Türkiye'm" şiirini hediye etmişti.

12 yaşındayken doktorlar tarafından Becker Musküler Distrofi olduğu belirtilen Kemal Yıldız, hastalığının halk dilinde kas hastalığı olduğunu ve vücuttaki protein eksikliğinden dolayı oluştuğunu söyledi. Hastalığı öğrendiği dönemin zor geçtiğini ifade eden Yıldız, "Çocukluk dönemim zor geçti. Hayatım hep mücadeleyle geçti. Hastalığımın ilk belirtilerinde oturup kalkmada zorluk çekmeye başladım. Tıbben çaresi olmadığını öğrendim. Ailemin yardımıyla bugünlere geldim. Elimden gelen çabayı gösterdim. İçime kapanıktım. Evden dışarı çıkamıyordum. Fakat zamanla evden dışarı çıkmaya başladım" açıklamalarında bulundu.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinden mezun olduğu bilgisini veren Kemal, "Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adımı yazdırmak istiyorum. 5 tane üniversite bitirdim. 6'ncı ve 7'nci üniversitelerimi okuyorum. Buradan Guinness Dünya Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilciliği'ne sesimi duymasını istiyorum. İtalya'da 8 üniversite ile 2002 yılında Guinness'e ismini yazdıran birisini internette araştırırken buldum. Ben azmettim, 5 tane üniversite bitirdim. 6'ncı ve 7'nci üniversitemi okuyorum. Engelli olmak başarıya engel değildir, hayaller engelsizdir" diye konuştu.

Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yüzde 92 fiziksel engelli genç, 7'nci üniversitesini okuyor - Son Dakika


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