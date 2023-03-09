Yüzde 94'ten yüzde 30'a - Son Dakika
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Yüzde 94'ten yüzde 30'a

09.03.2023 10:49
Yüzde 94'ten yüzde 30'a

İSTANBUL'da kuraklıkla birlikte barajlardaki su oranı gözle görünür şekilde düştü.

İSTANBUL'da kuraklıkla birlikte barajlardaki su oranı gözle görünür şekilde düştü. Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su metrelerce çekildi, doluluk oranı yüzde 30.94'e düştü. Büyükçekmece Gölü'nde geçen yıl bu aylarda doluluk oranı yüzde 94.45 olarak ölçülmüştü. Gölde doluluk oranı düşmesiyle su altında kalan yapılar ve atıklar ortaya çıktı. Göle her hafta balık tutmaya geldiğini söyleyen Polat Saldık, "Biz her hafta suyun aşağı doğru çekildiğini görebiliyoruz. Gittikçe su seviyesi düşüyor" dedi.

İstanbul'da beklene yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle kuraklıkla birlikte barajların doluluk oranları da gözle görülür şekilde düştü. Büyükçekmece Baraj Gölü'nün doluluk oranı bugün yüzde 30.94 olarak ölçüldü. İSKİ'nin resmi sitesinde paylaştığı verilere göre Büyükçekmece Gölü'nün geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 94.45 olarak ölçülmüştü. Geçen yıla kıyaslı baraj gölünde yüzde 64'lük bir düşüş oldu. Bir kısmı tamamen kuruyan gölde, su gözle görülecek şekilde çekildi. Suyun çekilmesiyle gölün bazı noktalarında adacıklar oluştuğu görüldü. Göl çekildikçe içine atılan plastik su şişelere, otomobil lastiği, ayakkabı, koltuk ve tekne parçaları görünmeye başladı. Gölde düşen su seviyesinin ardından, zamanla su altında kalan yapılarda ortaya çıktı. Gölün çekilen bir kısmında ise kazı yapıldığı görüldü. Mermi kovanlarının da gölün çekilen kenarlarında görülmesi dikkat çekti. Baraj gölünde suların çekilmesinin ardından araç girişleri de yapılıyor. Baraj gölüne balık tutmaya gelenler ise su seviyesinin hızla düşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

"İNŞALLAH YAĞIŞ OLURDA GÖLÜMÜZ DOLAR BİZDE RAHATLARIZ"

Göl kenarında balık tutan Muammer Yakışan, "Su çok çekilmiş, yani 5-6 metre gelen yerler şu anda 2-2.5 metre geliyor. Çok az su kaldı, gidişat iyi değil. Biz devamlı geliyoruz buraya balık tutuyoruz. Bizde küçük bot var onunla bazen göle açıldığımız zaman tam ortasında gidip ölçüyorduk. Öncelerinde 7-8 metre geliyordu şu an ise 2-2.5 metre su geliyor. İnşallah yağış olurda gölümüz dolar bizde rahatlarız" dedi.

"YAĞMUR YAĞMAZSA EN AZ 5 METRE DAHA SULAR ÇEKİLİR"Balık tutan Yakup Çapkın ise, "Eğlenmek için balık tutmaya geliyorum buraya. Sular çekilmiş yağmur ve kar yağmayınca. Allah'ta verecek ki bu barajlar dolsun. Karacaköy tarafına gittim orası da aynı. Su bayağı çekilmiş. Hesaplamaya çalıştığımız zaman aşağı yukarı su seviyesi 3-4 metre kadar çekilmiş. Bu sene yağmur yağmazsa en az 5 metre daha sular çekilir" diye konuştu

"HER HAFTA SUYUN AŞAĞI DOĞRU ÇEKİLDİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ. GİTTİKÇE SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR"Büyükçekmece Gölü'ne sık sık balık tutmaya geldiği söyleyen Polat Saldık de, "Genelde her hafta hemen hemen buraya balık tutmaya geliyoruz. Biz her hafta suyun aşağı doğru çekildiğini görebiliyoruz. Gittikçe su seviyesi düşüyor. Bir metreye yakın bir düşüş olmuş. En son buraya 10 gün önce gelmiştim, su seviyesi gittikçe düşüyor" ifadelerini kullandı.  İSTANBUL'DA GENEL DURUM

Bu arada İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 35.42 seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde dolululuk seviyesi yüzde 83.48'di.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Yüzde 94'ten yüzde 30'a - Son Dakika

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