Yüzdüğün suları hor görme, tanı

WWF Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 'İklim Değişikliğinin Akdeniz'deki Etkileri' raporuna göre Akdeniz hızla ısınıyor. Küresel ortalamadan yüzde 20 daha fazla! Bu hızla devam ederse, 2100'e gelindiğinde deniz seviyesi bir metreden fazla yükselecek. Artan sıcaklıklar, yoğun insan etkisine maruz kalan denizi tüketiyor, ekosistem baştan aşağı değişiyor ve halkın geçim kaynakları yok oluyor. Rapora göre iklim değişikliği Akdeniz'de 5 temel etkiye yol açıyor:

Akdeniz'in ısınması tropik denizlerle arasındaki ısı bariyerinin kalkmasına neden olduğundan, istilacı türlerin sayısı her geçen gün artıyor. Akdeniz ve Ege kıyılarımızda aslanbalığı, balonbalığı ve sokar olmak üzere üç istilacı, karmaşık ekosistemleri hızla tüketerek yerli biyoçeşitliliği tahrip ediyor. Kaş'taki balıkçıların yakaladığı balıkların yüzde 80'ini sokar balığı oluşturmaya başladı.

Denizanalarının sayısındaki artış, aşırı avlanma baskısıyla doğal avcıların çoğunun yok olduğu havza genelinde besin zincirlerini olumsuz etkiliyor, balıkçılar bazı bölgelerde balıktan çok denizanası yakalıyor.

Bu durum biyoçeşitliliği de etkiliyor. Akdeniz ülkelerinin neden olduğu karbon emisyonlarının yüzde 11 ila yüzde 42'sini depolayan posidonia çayırları (denizeriştesi de denen otlar) ısınan sular ve yükselen deniz seviyesinden olumsuz etkileniyor.

Akdeniz ekosistemlerinde bugüne kadar önemli işlevler üstlenen görkemli mercan türleri aşırı hava olayları nedeniyle yok oluyor.

'Pinna nobilis' türü midye popülasyonlarının yüzde 80'inden fazlası kısa süre önce görülen toplu ölümler sonucu yok olurken ölümlere sebep olan patojenin yayılmasına ısınmanın ve tuzluluk seviyesindeki artışın neden olduğu düşünülüyor.