"Yüze kezzap atma soruşturması"nda takipsizlik

İNGİLTERE"de restoran zinciri bulunan Önder Şahan'ın, yüzüne kezzap attığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunan Deniz Akın'ın iddiaları üzerine başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Deniz Akın'ın babası savcıya verdiği ifadede kızının, restoranın mutfağında çalışırken ocaktaki tencerenin yüzüne patladığını söylediğini belirtti. Akın'ın ağabeyi ise kardeşinin cildindeki sorunları nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. İftiraya uğradığını belirten Önder Şahan, Deniz Akın hakkında bir ay uzaklaştırma kararı çıkartarak, 11 bin TL'lik tazminat davası açtı.

LONDRA'DA RESTORANDA YÜZÜME KEZZAP ATTI İDDİASI

İngiltere'de 9 restoran ve kafeden oluşan zincirin sahibi Önder Şahan'ın yanında işe başlayan Deniz Akın (42), patronunun 2015'de Londra'daki çalıştığı restoranın mutfağında yüzüne kezzap attığını ileri sürerek Ankara Cumhuriyet Savcılğı'na şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine İngiltere'den gelerek savcılığa ifade veren Önder Şahan, Deniz Akın'ın bir dönem İngiltere'deki restoranlarından birinde çalıştığını, kendisi ile mutfakta bir arada hiç bulunmadığını belirtti. Özel bir üniversitede girişimcilik ve gastronomi dersleri de veren Şahan, bir süre çalışan Deniz Akın'ın dostane yollarla işten ayrıldığını belirterek kendisini bir daha da görmediğini söyledi.

AĞABEYİ: REFERANS OLDU

Soruşturma kapsamında savcıya ifade veren Deniz Akın'ın kardeşi Şeyhmus Akın ise Şahan'ın restoranlarından birinde müdürlük yaptığını belirtti. Kardeşi Deniz Akın'ın restoranda işe başlaması için kendisinin referans olduğunu belirten Şeyhmus Akın, "Dört farklı şubede deneme süreli çalıştı ancak çalışanlardan kendisi hakkında şikayetler geliyordu" dedi.

BABA: İŞ KAZASI GEÇİRDİ

Babası Süleyman Akın ise ifadesinde "Londra'da Önder Şahan'ın restoranında 6 yıl çalıştı. Şef pozisyonuna geldi. Mutfakta bir tencerenin pişme esnasında patlama sonucu yüzünün yandığını biliyorum. İş kazası nedeniyle kendisiyle ilgilenilmedi ve işten uzaklaştırılarak tazminatını alamadı" dedi.

İDDİALARA İTİBAR EDİLEMEZ



Adli Tıp Kurumu raporunda ise Deniz Akın'ın cildinde kırmızı ve sivilce benzeri kabarıklar olduğu, neden kaynaklandığının anlaşılmadığı yer aldı. Savcılık Akın'ın Önder Şahan'ın adres ve kimlik bilgilerini vermekten ısrarla kaçındığını, soruşturma süresince verdiği çelişkili ifadeler ve iddialarına itibar edilemeyeceği belirtti. Dava açmaya yeterli delil bulunmadığının yer aldığı savcılık kararında takipsizlik kararı verilerek dosya kapatıldı.

İŞ ADAMINA BİR AY YAKLAŞAMAYACAK

Deniz Akın'ın buna rağmen evine gelerek olay çıkardığını, telefonla rahatsız etmek şeklinde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Önder Şahan İstanbul Aile Mahkemesi'nden bir ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkardı.

11 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

İki kızı ve mutlu bir evliliği olduğunu belirten Önder Şahan asılsız iddiaların basında yer aldığını, kendisi ve ailesinin yaşadığı üzüntü, elem ve kederin telafisi için Deniz Akın'a bin TL maddi 10 bin TL manevi olmak üzere toplam 11 bin TL'lik tazminat davası açtı.

ARKADAŞINDAN UYUZ KAPTI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan tazminat davasının dilekçesinde Deniz Akın'ın yüzündeki izleri ve hastalık görünümü iftira ve hakaretlerle Önder Şahan'a mal etmeye çalıştığı yer aldı. Şahan dilekçesinde hayal ürünü iddialara savcılığın takipsizlik kararı verdiğini hatırlatarak, "Deniz Akın'ın yüzündeki problemlerin çok öncesine dayalı sağlık sorunlarından kaynaklanmaktadır. İngiltere'de yaşadığı kötü ev koşulları, birlikte kaldığı arkadaşından uyuz hastalığı kapması, beslenme düzensizlikleri ve yanlış ilaç kullanması nedeniyle cilt problemleri giderek kötüleşmiştir" dedi.

YÜZÜNDEKİ CİLT PROBLEMİ PSİKOLOJİSİNİ BOZDU

Yüzündeki problemler nedeniyle ailesinin beyanına göre psikolojik sorunlar yaşadığın belirtildiği dilekçede Deniz Akın'ın tazminat ödemesi istendi.





- İstanbul