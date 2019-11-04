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Yüzen Adalar'a ziyaretçi akını

7 saat önce

BİNGÖL'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde bulunan ve tabiat varlığı kabul edilen Yüzen Adalar, turistlerin ilgi odağı oldu.

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BİNGÖL'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde bulunan ve tabiat varlığı kabul edilen Yüzen Adalar, turistlerin ilgi odağı oldu. Yılbaşından bu yana 30 bini aşkın ziyaretçi, üzerinde ağaç yetişen birbirinden ve zeminden bağımsız üç adacığı ziyaret etti.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki Yüzen Adalar, sonbahar renklerine büründü. Dünyada benzerine çok az rastlanan doğa harikası adalar; Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Erzurum gibi kentlerden gölü ziyaret etmek için gelenlerin akınına uğruyor. Yılbaşından bu yana 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Solhan, yeni evlenecek çiflerin de düğün fotoğraflarını süslüyor.Eşiyle birlikte Muş'tan gelen Sevda Asrak, "Hafta sonları ziyaret amaçlı gelip, Solhan'ı ziyaret ediyoruz. Doğal güzellikleri ile Yüzen Adalar'ın gelip görülmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.


Solhan, Adalar, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:04 Kaynak: DHA
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