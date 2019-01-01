Son Dakika Haberleri: Yüzen Adalar Beyaza Büründü

Yüzen Adalar Beyaza Büründü

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı ile beyaza bürünen yüzen adalar, eşsiz görüntü oluşturdu.

Yüzen Adalar Beyaza Büründü, System.String[]
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı ile beyaza bürünen yüzen adalar, eşsiz görüntü oluşturdu.

Çat Barajı Petelik mevkiinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan ve bitkilerden oluşan 80 yüzen ada, kar yağışı ile beyaza büründü. Turizm açısından büyük öneme sahip, suyun altında kalan bölümleriyle birlikte boyları 3 ila 5 metre, genişlikleri ise 100 ila 1000 metrekare arasında değişen adaları görmek için, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist bölgeye geliyor. Eşsiz doğa güzellikleri arasında gösterilen yüzen adalar, kar yağışı ile beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Baraj gölünde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Büyüktaş, yüzen adalara ulaşımın daha kolay sağlanması için yolların yapılmasını beklediklerini, böylece bölgeye gelecek turist sayısında artış olacağını ifade etti.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:41 Kaynak: DHA

Çat, Çelikhan, Adıyaman, Güncel
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