Yüzen adalar buz kesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüzen adalar buz kesti - Son Dakika

Yüzen adalar buz kesti

6 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı ve yüzen adalar, soğuk havadan dolayı dondu.

Yüzen adalar buz kesti, System.String[]

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı ve yüzen adalar, soğuk havadan dolayı dondu.


Çelikhan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle donan barajı içerisindeki yüzen adalar hareketsiz kaldı. Hava sıcaklığının eksi 16 dereceye düştüğü Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nın donması ve yüzen adaların hareketsiz kalması ile ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Birçok vatandaş eşsiz manzara karşısında hatıra fotoğrafları çekti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Çelikhan, Çat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı
Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:36:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüzen adalar buz kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]