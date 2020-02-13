Yüzen adalar buz kesti - Son Dakika

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı ve yüzen adalar, soğuk havadan dolayı dondu.

Çelikhan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle donan barajı içerisindeki yüzen adalar hareketsiz kaldı. Hava sıcaklığının eksi 16 dereceye düştüğü Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nın donması ve yüzen adaların hareketsiz kalması ile ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Birçok vatandaş eşsiz manzara karşısında hatıra fotoğrafları çekti.

(İHA)