Yüzen adalar kar ile ayrı güzel - Son Dakika
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Yüzen adalar kar ile ayrı güzel

24.03.2022 17:27
Yüzen adalar kar ile ayrı güzel

Kar yağışıyla beyaza bürünen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çat barajında ki yüzen adalar görenleri hayran bırakıyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çat barajında ki yüzen adalar görenleri hayran bırakıyor.

Geçtiğimiz aylarda kar yağışı ve soğuk havanın ardından tamamen buz tutan Çat Barajı'nda yüzen adalar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Adıyaman Malatya karayolu üzerinde bulunan yüzen adaları kar altında gören vatandaşlar bu eşsiz güzelliği fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Beyaza bürünen yüzen adalar eşsiz güzelliği izleyenlerin büyük beğenisini alıyor.

Yaklaşık 14 kilometrelik bir alanı kaplayan Çat Barajı'nda bulunan ve tabiat varlığı olarak tescilli olan irili ufaklı onlarca yüzen ada kar beyaza büründü.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

Yüzen adalar kar ile ayrı güzel
Yüzen adalar kar ile ayrı güzel

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Çelikhan, Adıyaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüzen adalar kar ile ayrı güzel - Son Dakika


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