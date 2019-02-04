Son Dakika Haberleri: Yüzen Adalar Soğuktan Dondu

Yüzen Adalar Soğuktan Dondu

1 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat barajı ve yüzen adalar soğuk havadan dolayı dondu.

Yüzen Adalar Soğuktan Dondu, System.String[]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat barajı ve yüzen adalar soğuk havadan dolayı dondu.

Çelikhan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle donan barajı içerisindeki yüzen adalar hareketsiz kaldı. Çat barajının donması ve yüzen adaların hareketsiz kalması ile ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Yaz mevsiminde birçok doğaseverin ve turistin gezdiği yüzen adaları gören vatandaşlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:47 Kaynak: İHA

Adıyaman, Çelikhan, Güncel
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