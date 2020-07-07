Yüzen adalar yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika

Yüzen adalar yeniden ziyarete açıldı

Yüzen adalar yeniden ziyarete açıldıADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında pikniklerin yasaklanmasıyla kimsesiz kalan yüzen adalar, yeni normalleşme sürecine girilmesiyle ziyarete açıldı.

Yüzen adalar yeniden ziyarete açıldı

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ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında pikniklerin yasaklanmasıyla kimsesiz kalan yüzen adalar, yeni normalleşme sürecine girilmesiyle ziyarete açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok alan gibi, Çelikhan'ın simgesi olan Çat Barajı üzerindeki yüzen adalar da ziyarete kapandı. Petelik mevkiinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan güzel manzarası nedeniyle binlerce kişinin ziyaret ettiği boyları 3 ile 5 metre, genişlikleri ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen yüzen adaların, hayatın normale dönmesiyle turist akınına uğraması bekleniyor.

Kente gelen turistleri bu doğal güzelliği görmek için ilçeye davet eden bir vatandaşlar, "İlçenin kuzey doğusunda kalan ve Adıyaman- Malatya karayolu üzerinde bulunan yüzen adalar, her mevsimde olduğu gibi yaz mevsiminde de ayrı bir güzellik oluşturuyor. Bu yıl ilkbahar yağışlarından sonra su debinin yükselmesiyle beraber baraj gölünde 3 ile 5 metre genişliği olan yüzen adaların 3 bin yılında oluşumu tamamlandığı ortaya çıkan eşsiz manzara görünümü ile vatandaşların uğrak yeri olur. İlçenin sosyo ekonomik olarak turizme büyük katkı sağlayan yüzen adaları ziyaret etmeden gitmek mümkün değil. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Koronavirüs, Çelikhan, Adıyaman, Çat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüzen adalar yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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