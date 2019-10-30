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Yüzen adalarda sonbahar

1 saat önce

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan yüzen adaları, bu yıl 30 bin kişi ziyaret ederken, sonbaharda ayrı bir güzellik ortaya çıktı.

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan yüzen adaları, bu yıl 30 bin kişi ziyaret ederken, sonbaharda ayrı bir güzellik ortaya çıktı.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü Aksakal mezrasında bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan yüzen adalarda, sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar yaprak dökmeye başladı. Şu ana kadar üzerinde ağaç yetişen birbirinden ve zeminden bağımsız üç adacığıyla eşi benzeri görülmeyen yüzen adalar, bu yılın ilk 10 ayında 30 bin ziyaretçi ağırladı. Geçtiğimiz yıl 20 bin kişinin ziyaret ettiği yüzen adaların her yıl biraz daha tanınmasıyla ziyaretçi sayısında artış yaşandığı aktarıldı. Sonbaharın gelmesine rağmen yüzen adaları görmek için başta Elazığ, Erzincan, Muş, Tunceli ve Diyarbakır dahil bölge illerden gelenlerin olduğu öğrenildi.

Ailesiyle birlikte yüzen adalara gelen ziyaretçilerden Sadık Aban, "Hafta sonu ailemizle birlikte yüzen adalara geldim. Sık sık geliyoruz ama sonbaharda buralar ayrı bir güzel. Burası Bingöl'ün en gözde yerlerinden biri. Biz de güzel vakit geçirmeye geldik. Türkiye genelindeki her vatandaşımızın yüzen adaları görmesi gerekiyor. Gerçekten görülmesi gereken bir doğa harikasıdır. Ada büyüklüğü ve parçalarıyla en iyisi diyebiliriz. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Aksakal, Bingöl, Solhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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