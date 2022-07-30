Yüzen adalardan kartpostallık görüntüler - Son Dakika
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Yüzen adalardan kartpostallık görüntüler

30.07.2022 12:39
Yüzen adalardan kartpostallık görüntüler

Yüzen adalardan kartpostallık görüntüler Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan 6 yüzen ada, manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Yüzen adalardan kartpostallık görüntüler

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan 6 yüzen ada, manzarasıyla göz kamaştırıyor. Doğa harikası olan ve kartpostallık görüntüler oluşturan adalar drone ile de görüntülendi.

Erzurum'un şehir merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adalar, manzarasıyla büyülüyor. Göl içerisinde rüzgarında etkisiyle bir sağa bir sola yüzen adacıklar kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor. Öte yandan doğa harikası olan adalar ziyaretçilerini de ağırlamayı bekliyor. Doğanın yeşili ve suyun mavisiyle bütünleşen adalar havadan dronlada görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Erzurum, Tortum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzen adalardan kartpostallık görüntüler - Son Dakika

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