Yüzen Bebekler Bir Adım Önde" (2)

ŞEBNEM COŞKUN - Yüzme eğitiminin bebeklerin zeka, denge, koordinasyon ve algısal yeteneklerine katkı sağladığına ve gelişimini olumlu etkilediğine inanan ebeveynler, iki aylıktan itibaren çocuklarını yüzme kurslarına yönlendiriyor.



Motor ile denge ve koordinasyon becerilerine katkı sağladığı, kasları kuvvetlendirdiği, akciğerleri geliştirdiği, psikolojik ve sosyal gelişimi desteklediği, özgüveni arttırdığı, yeme, gaz ve uyku sorunlarını düzene soktuğu belirtilen yüzme sporu konusunda bebeklere yönelik açılan kurslar ilgi görüyor.



Ebeveyn ile bebek arasındaki bağı güçlendirdiği ifade edilen yüzme sporu, otistik ve diğer özel çocuklar için de öneriliyor.



Bebek yüzme antrenörü Elif Asena Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme eğitimlerinin 2 aylıktan itibaren başladığını ve 5 yaşına değin sürdüğünü söyledi.



Yüzme eğitimine ne kadar erken başlanırsa o kadar faydalı olduğunu belirten Kılıç, "Çünkü bebeklerin kas gelişiminin, fiziksel aktivitesinin ve sosyal gelişiminin erken yaşta başlaması çok önemli. Yüzmeye erken başlayan çocuklar, yaşıtlarından her zaman bir adım önde ilerliyor." dedi.



Kılıç, yeme ve uyku bozukluğu olan çocuklarda da yüzmenin faydalı olduğunu ifade ederek, "Derse sürekli devam eden öğrenciler yüzmeyi belli bir rutine bindirdiği zaman bütün bu problemler de ortadan kalkabiliyor." şeklinde konuştu.



Bebeklerin suya kolay adapte olduklarını dile getiren antrenör Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Anne karnından gelen refleksler belli bir aya kadar devam eder. Bu sebeple bebekler suda her zaman çok daha rahat olur ama belli bir dönem ve yaş grubundan sonra ya da su korkusu olan çocuklar, adapte olmakta zorluk çekebilir. Bu bizim uzmanlık alanlarımızdan birisi. Çocukların yüzme korkusunu yenmesini sağlamak, su korkusu olan ve suyu sevmeyen çocuklara suyu sevdirmek ve öğretmek işimizin bir parçası."



Anne ve babalardan "Keşke daha önceden yüzme derslerine başlasaydık." şeklinde tepkiler aldıklarını aktaran Kılıç, "Genellikle 2 yaşından sonra yüzme derslerine başlayan velilerimiz bu duruma üzülüyorlar, 'Daha önceden başlasaydık, geç kaldık' diyorlar." ifadelerini kullandı.



Bebek yüzme antrenörlerinden Beyza Tuzinoğlu da bebeklerle çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.



Yüzme sporunun çok önemli faydaları olduğunu aktaran Tuzinoğlu, "Yüzme, bağışıklıklarını, fiziksel olarak iskelet gelişimlerini, kas gelişimlerini güçlendiriyor. Sosyal olarak da gelişiyorlar. Aynı zamanda anne ve babayla birlikte duygusal bağlarını da güçlendirmek için güzel bir etkinlik oluyor." diye konuştu.



Genellikle bilinçli ailelerin kendileriyle iletişime geçtiğini ve kurslara katıldığını aktaran Tuzinoğlu, "Aileler eğitimler sırasında 'Bebeğimizin kulağına su kaçar mı?', 'Acaba suya girdiğinde su yutar mı?', 'Herhangi bir zararı olabilir mi?' gibi endişeler yaşıyorlar ama ilk dersten sonra hepsinin endişesi ortadan kalkıyor." şeklinde konuştu.



Oğlu Aras'ı 7 aylıktan itibaren kurslara getiren baba Alper Aşan ise şu an 28 aylık olan çocuğunun gelişimine yüzme derslerinin çok önemli katkısı olduğunu söyledi.



Aşan, "Yüzme derslerinden sonra bebeğimizin daha sosyal olduğunu, iletişim kurabilme, kendi özgüveni açısından daha büyük etkileri olduğunu gördük. İlk 6 ay içinde ailelerin buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

