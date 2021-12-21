Yüzen buzdolabı görenleri şok etti - Son Dakika

Amfibi Sulak Alan Taşıtı ile yapılan toplama işleminde ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada da viral olan görüntülerde denizde yüzen buzdolabı vatandaşların ilgi odağı oldu.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Yoğun yağışların ardından derelerden taşınan çöpler İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu. Büyükşehir ekipleri ivedilikle harekete geçerek oluşan kirliliği ortadan kaldırdı. Ancak Kumla Deresi'nden yüzerek gelen buzdolabı ilginç görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar tarafından kameraya alınan yüzen buzdolabı sosyal medyada binlerce tık aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları da görüntüyü paylaşarak 'Kim demiş buzdolabı yüzemez?' diye sordu.

EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Kumla Deresi ile İzmit Körfezi'nin buluştuğu noktada bulunan buzdolabı vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından geri dönüşüm merkezine getirilen buzdolabı, buradan ilgili tesiste gönderilerek ayrıştırılacak ve ekonomiye geri kazandırılacak.

ELEKTRONİK ATIKLARI TOPLANIYOR

Elektronik atıklar genel olarak tehlikeli atık sınıfına girdiği için çöpe atılmaması ve yetkili olmayan (hurdacı) kişilere verilmemesi gerekiyor. Evlerde en çok biriktirilen elektronik atıkların başında cep telefonları ve küçük ev aletleri geliyor. Vatandaşlarımızın Büyükşehir 153'ü veya ilçe belediyelerinin ALO ATIK hatlarını/ Çözüm Masalarını aramaları durumunda; eski fırın, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi vb. elektronik atıklar adreslerinden teslim alınıyor.