Yüzen güç ünitesi Akademik Lomonosov, faaliyete geçeceği Çutotka'ya ulaştı

MERSİN - Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından yapılan ve türünün ilk örneği olma özelliği taşıyan yüzen güç ünitesi Akademik Lomonosov, sürekli durağı olan ve bu yılın sonunda faaliyete geçeceği Rusya'nın doğu ucundaki Pevek Çutotka'ya ulaştı.

Çutotko Limanına yanaşan yüzen santral; hizmete başladıktan sonra küçük modüler reaktör tasarımına sahip dünyanın ilk operasyonel güç santrali ve ayrıca ulaşımı güç olan bir bölgede faaliyette bulunan düşük karbon salınımına sahip güvenilir bir enerji kaynağının ilk çalışan örneği olacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, "Bu olay, Arktik'te sürdürülebilir kalkınma adına atılmış küçük bir adım olabilir, ancak ulaşımı güç bölgelerin karbonsuzlaştırılması adına atılmış dev bir adımdır. Ayrıca küçük modüler nükleer güç santrallerinin dünya çapında gelişimi anlamında bir dönüm noktasıdır" dedi.

Bu proje bilim insanları, nükleer enerji uzmanları ve çevreciler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Agneta Rising, açıklamasında, "Nükleer endüstrisinin, Harmoni programı kapsamında 2050'ye kadar toplam elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini tedarik etme hedefine ulaşması için nükleer enerjinin faydalarını çok daha geniş alanlara ulaştırmalıyız. Akademik Lomonosov, temiz ve güvenilir elektrik, ısı ve su tedariki yapan ve BM'nin sürdürülebilir gelişim hedeflerine ulaşmak için destek veren yeni model küçük, mobil ve çok amaçlı ilk nükleer güç santraldir" diye konuştu.

Pilot bir proje olan Akademik Lomonosov, ilerde yapılacak olan yüzen nükleer güç santrali filosu için bir 'çalışan prototip' ve Rus yapımı küçük modüler reaktör baz alınarak kıyıda yapılmış ilk montaj olma özelliğini taşıyor. Küçük güç üniteleri, Rusya'nın kuzeyi ve doğu ucundaki ulaşılması zor alanlarda konuşlanma ve ihracat için kullanışlı olacak.

Rosatom sözcüsü tarafından, sektördeki rekabetin büyüklüğünden dolayı Pevek montajının toplam maliyetinin proje bitene kadar açıklanmayacağı belirtildi. Sözcü, "Küçük reaktörleri seri halinde üretmeye başladığımızda, ulaşımı zor bölgeler için küçük modüler reaktör baz alınarak yapılmış santraller, hem paradan tasarruf ederek hem de zararlı emisyonları önleyerek elektrik üretiminde dizelden daha ucuza mal olan üretim sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.