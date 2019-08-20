Son Dakika Haberleri: Yüzen restoranlara mahkemeden izin çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Yüzen restoranlara mahkemeden izin çıktı

59 dakika önce

Balıkesir'in Erdek ilçesindeuzun yıllardır yüzen restoran olarak hizmet veren tekneler, mahkemenin verdiği kararla yeniden faaliyete geçti.

Yüzen restoranlara mahkemeden izin çıktı, System.String[]
Balıkesir'in Erdek ilçesindeuzun yıllardır yüzen restoran olarak hizmet veren tekneler, mahkemenin verdiği kararla yeniden faaliyete geçti.

Kurban Bayramı öncesine kadar hizmet veren üç yüzer restoran, çevresinde bulunan bir işletmecinin şikayeti üzerine Erdek Belediyesi tarafından faaliyetlerine son verilmişti. Konuyu Mahkemeye taşıyan işletme sahipleri, mahkeme kararının ardından dünden itibaren ayrı yerde tekrar hizmet vermeye başladılar. Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, Erdek Belediye Başkanlığı'nın Erdek Feribot İskelesi'ne bağlı bulunan yüzer restoranların belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle 48 saat içinde iskelenin dışına çıkartılmasına ilişkin kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme, Erdek Belediyesi'nin almış olduğu kararını hukuka aykırı olduğuna ve işlemin bu haliyle uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağına karar verdi.

Mahkeme, ayrıca Erdek Belediyesi'nden buna ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı bir suretlerinin 15 gün içerinde kendilerine gönderilmesini istedi. - BALIKESİR
Kurban Bayramı, Balıkesir, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek
İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son verdi Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Kayyum halkın iradesine saygısızlıktır" yorumlarına tepki İmamoğlu'ndan gazetecinin "Kayyum operasyonu sonrası gözler diğer büyükşehirlere çevrildi" sözlerine tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:01:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüzen restoranlara mahkemeden izin çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]