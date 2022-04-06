'YÜZEN ŞEHİR' İLE 2 BİN 460 TURİST KUŞADASI'NDA - Son Dakika
Üye Girişi

'YÜZEN ŞEHİR' İLE 2 BİN 460 TURİST KUŞADASI'NDA

06.04.2022 14:06

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki limana, dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden 'Regal Princess' ile çoğu ABD'li 2 bin 460 yolcu geldi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki limana, dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden 'Regal Princess' ile çoğu ABD'li 2 bin 460 yolcu geldi. Cruise firmalarınca 'yüzen şehir' olarak adlandırılan gemiden inen yolcular, kentin turistik çarşılarında alışveriş yaptı.

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden, 330 metre uzunluğunda ve 141 bin groston ağırlığındaki Bermuda bayraklı 'Regal Princess', çoğu ABD'li 2 bin 460 yolcuyla sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. 3 bin 560 yolcu kapasitesi ve 15 katlı görüntüsüyle Cruise firmalarınca 'yüzen şehir' olarak adlandırılan kruvaziyerden inen turistlerin bir kısmı, turlarla İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Tura çıkmayanlar ise ilçe merkezindeki turistik çarşılarda alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü. 'Regal Princess'in, kruvaziyer sezonu sonuna kadar Kuşadası'na 8 sefer daha yapacağı belirtildi.

'YÜZEN ŞEHİR' İLE 2 BİN 460 TURİST KUŞADASI'NDA
'YÜZEN ŞEHİR' İLE 2 BİN 460 TURİST KUŞADASI'NDA
'YÜZEN ŞEHİR' İLE 2 BİN 460 TURİST KUŞADASI'NDA
'YÜZEN ŞEHİR' İLE 2 BİN 460 TURİST KUŞADASI'NDA
'YÜZEN ŞEHİR' İLE 2 BİN 460 TURİST KUŞADASI'NDA
'YÜZEN ŞEHİR' İLE 2 BİN 460 TURİST KUŞADASI'NDA

YORUMLAR
500
Kuşadası Ege Port Limanı'na 2 bin 460 yolculu kruvaziyer demirledi Kuşadası Ege Port Limanı'na 2 bin 460 yolculu kruvaziyer demirledi Kuşadası'na 2 kruvaziyerle bin 114 turist geldi Kuşadası'na 2 kruvaziyerle bin 114 turist geldi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'YÜZEN ŞEHİR' İLE 2 BİN 460 TURİST KUŞADASI'NDA - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Aylin Sözer'in katili hakim karşısında yalvardı: Beni idam etmezseniz ben intihar ederim
14:23 Sağanak yağış heyelana sebep oldu, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan çatlak yol tamamen çöktü
14:20 Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca "Kask almaya param yetmedi" savunması yaptı
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:12 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Bekir, Atlas'a zarar vermek için nasıl bir plan yaptı?
14:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde
14:06 İlk bölümü bugün yayınlanacak Annemin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne?
13:58 Marmaray'a da zam geldi! En kısa taşıma ücreti 5.48 TL oldu
13:54 Putin'e son ölümcül darbe! ABD derine iniyor, Putin'in kızları da hedefte!
13:38 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 14:46:54. #1.12#
SON DAKİKA: 'YÜZEN ŞEHİR' İLE 2 BİN 460 TURİST KUŞADASI'NDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement