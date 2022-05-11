Yüzen tarih İstanbul'da - Son Dakika
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Yüzen tarih İstanbul'da

11.05.2022 12:23
Yüzen tarih İstanbul'da

ROMANYA donanmasının 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi, askeri öğrencileriyle İstanbul'a demirledi.

ROMANYA donanmasının 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi, askeri öğrencileriyle İstanbul'a demirledi. Geminin Sarayburnu Limanına yanaşması havadan da görüntülendi.

Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait askeri eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' saat 11.00  sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunduğu belirtilen yelkenli gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea',  3 Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde Sarayburnu Limanı'na demirledi. 1938 yılında Hamburg'ta yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki 3 direkli eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Sahilde bulunan yerli ve yabancı turistler geminin fotoğrafını çekip geminin Sarayburnu Limanı'na yanaşmasını izledi.


- İstanbul
Yüzen tarih İstanbul'da
Yüzen tarih İstanbul'da
Yüzen tarih İstanbul'da
Yüzen tarih İstanbul'da
Yüzen tarih İstanbul'da
Yüzen tarih İstanbul'da
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İstanbul Boğazı, Sarayburnu, İstanbul, Romanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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