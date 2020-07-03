Yüzer Nükleer Enerji Santralinden ilk ısı, Pevek'teki ısı şebekesine verildi - Son Dakika

Yüzer Nükleer Enerji Santralinden ilk ısı, Pevek'teki ısı şebekesine verildi

Rusya Devlet Atom Enerji Kurumu Rosatom'un iştiraklerinden biri olan Concern Rosenergoatom'ın Yüzer Nükleer Enerji Santralinden (FNPP) üretilen ilk ısı, Çukotka'nın Pevek kentinin 5'inci mikro bölgesine verildi.

Rusya Devlet Atom Enerji Kurumu Rosatom'un iştiraklerinden biri olan Concern Rosenergoatom'ın Yüzer Nükleer Enerji Santralinden (FNPP) üretilen ilk ısı, Çukotka'nın Pevek kentinin 5'inci mikro bölgesine verildi.

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Rosenergoatom Yüzer Nükleer Termik Santraller İnşaat ve İşletme Müdürlüğü Başkanı Vitaly Trutnev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar yüzen nükleer santral sadece elektrik üretti. Şu anda elektriğe ek olarak ısı da üretiyor. FNPP, başlangıçta Çukotka'da 1944'te faaliyete geçirilen kömürle çalışan en eski Cahun Termik Santralinin yerini zamanla almak üzere tasarlandı" dedi.


Pevek'in 5'inci mikrobölge bağlantısı ile kentin bu kısmına kentsel su 'kapalı sistemle' aktarılıyor. Geleneksel olarak Pevek'teki su temini 'açık şemaya' göre evlere sıcak suyun doğrudan ısıtma şebekesinden verilmesiyle gerçekleştiriliyor. Böyle bir sistemin ayırt edici dezavantajı; ısı kesildiği zaman sıcak su da kesiliyor.


Kentin diğer bölgelerinin de FNPP ile bağlantısı şehir ısıtma ağları hazır olur olmaz aşamalı olarak yapılacak. Yakın gelecekte yüzer nükleer santral FNPP, Cahun Termik Santralinin yerini tamamen alabilecek.


FNPP, 22 Mayıs 2020'de tamamen işletmeye alındı. Santral, resmi olarak Rusya'daki 11'inci nükleer santral ve dünyanın en kuzeyinde yer alan santral olma özelliği taşıyor. Santral, bugün itibariyle şebekeye olan bağlantısından bu yana 57 milyon kWh'den fazla elektrik üretti.Yüzer santralin elektrik kapasitesi 70 MW, termal kapasitesi ise 50 Gcal/h.


Yüzer nükleer santral, Cahun-Bilibinskiy elektrik üretim sisteminin enerji talebinin yaklaşık yüzde 30'unu karşılıyor. FNPP, gelecekte Çukota'nın artan elektrik talebini tam olarak karşılayacak ve sadece Pevek için değil, tüm bölge için güvenilir bir kaynak haline gelecek. - MERSİN

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüzer Nükleer Enerji Santralinden ilk ısı, Pevek'teki ısı şebekesine verildi - Son Dakika Ekonomi

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