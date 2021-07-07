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Yüzerek Avrupa'ya sığınan Suriyeli Yusra Mardini, Tokyo Olimpiyatları'nda kulaç atacak - Son Dakika

Yüzerek Avrupa'ya sığınan Suriyeli Yusra Mardini, Tokyo Olimpiyatları'nda kulaç atacak

07.07.2021 09:50

Türkiye'den yüzerek ulaştığı Yunanistan'dan Almanya'ya giden Suriyeli sığınmacı ve olimpik yüzücü Yusra Mardini, kulaçlarını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak için atacak.

Türkiye'den yüzerek ulaştığı Yunanistan'dan Almanya'ya giden Suriyeli sığınmacı ve olimpik yüzücü Yusra Mardini, kulaçlarını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak için atacak.

Mardini, Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda mücadele edecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), internet sitesinden Mardini hakkında paylaştığı videoda, "Başlama noktan seni tanımlamaz. Yusra Mardini bize her sığınmacı olimpik atletin hikayesinin ne kadar farklı olduğunu hatırlatıyor." ifadelerine yer verdi.

İç savaşın başlamasının ardından Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Mardini, 20 kişiyi taşıyan küçük bir botla Yunanistan'a gitmeye çalışmıştı.

O zaman 17 yaşında olan Mardini, motoru duran ve su almaya başlayan botu, kız kardeşiyle denize girip Midilli Adası sahillerine kadar 4 saatten fazla iterek kıyıya ulaştırmayı başarmıştı.

"Biz, hayallerimizi canlı tutmayı seçtik"

IOC tarafından paylaşılan videoda konuşan Mardini, "Biz, tek milletten değiliz, aynı dili konuşmuyoruz. Her birimizin farkı bir hikayesi var. Ama hepimizin ortak bir yanı var. Biz, hayallerimizi canlı tutmayı seçtik." dedi.

Mardini, Suriye'deki savaştan 2015 yılında kaçtı ve Avrupa'da sığınmacı statüsünde olimpik yüzücü konumunda.

"Her birimiz, hayallerini; okyanusların, çöllerin ve şehirlerin ötesine taşıyarak bir araya getirdi"

Sığınmacıların denizde dalgalarla mücadelesini ve kendisinin de havuzda müsabakalardan yüzme görüntülerinin de yer aldığı videoyu seslendiren Mardini, "Her birimiz, hayallerini; okyanusların, çöllerin ve şehirlerin ötesine taşıyarak bir araya getirdi ve sınırlara meydan okuyan ve herkese ait kendimizden büyük bir takım oluşturdu." diye konuştu.

Mardini, daha önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi olarak da atanmıştı.

Bu görev kapsamında yaptığı açıklamada Mardini, "Sığınmacıları temsil etmekten onur duyuyorum. Berlin'de yaşıyorum. Hikayemi anlatmak için konuşmalar yapıyorum. Bütün sığınmacılara, eğitimlerine ve hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeleri çağrısında bulunuyorum." demişti.

"Sığınmacı takımının sonsuza kadar var olmasını istemiyorum"

2017 yılında BMMYK İyi Niyet Elçisi olan Mardini, "Sığınmacı takımının sonsuza kadar var olmasını istemiyorum. Çünkü sığınmacı sorunun sona ermesini istiyorum." şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan Mardini, savaş bittikten sonra da Suriye'ye dönmek istiyor.

29 sığınmacı sporcu Tokyo 2020'de mücadele edecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda 12 branşta 29 sporcu mücadele edecek.

İlk olarak 10 sporcuyla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda temsil edilen Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı, olimpiyat bayrağıyla açılış törenine katılacak. Olimpiyatların kurucu ülkesi konumundaki Yunanistan'ın ardından ikinci takım olarak tören alanına girecek sığınmacı sporcular, dünyaya barış mesajı verecek.

Atletizm, badminton, boks, kano, bisiklet, judo, karate, tekvando, atıcılık, yüzme, halter ve güreş branşlarında mücadele edecek Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda, Rio 2016'ya katılan 6 sporcu, bir kez daha olimpiyat heyecanı yaşayacak.

Mardini de, 2016 Rio Olimpiyatları'nda "Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı"nda 10 sporcu arasına yer almıştı.

Yüzerek Avrupa'ya sığınan Suriyeli Yusra Mardini, Tokyo Olimpiyatları'nda kulaç atacak
Yüzerek Avrupa'ya sığınan Suriyeli Yusra Mardini, Tokyo Olimpiyatları'nda kulaç atacak
Yüzerek Avrupa'ya sığınan Suriyeli Yusra Mardini, Tokyo Olimpiyatları'nda kulaç atacak
Yüzerek Avrupa'ya sığınan Suriyeli Yusra Mardini, Tokyo Olimpiyatları'nda kulaç atacak

Yusra Mardini, Olimpiyat, Mülteci, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yüzerek Avrupa'ya sığınan Suriyeli Yusra Mardini, Tokyo Olimpiyatları'nda kulaç atacak - Son Dakika Spor


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