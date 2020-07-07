Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, keşif için Van Gölü'ne getirildi (2) - Son Dakika

Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, keşif için Van Gölü'ne getirildi (2)

SAYI 12 OLDUVan Gölü'nde yürütülen arama-tarama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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