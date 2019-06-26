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Yüzerek sınırı geçen kişi yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu Deresi'ni yüzerek geçen Bulgaristan uyruklu şüpheli yakalandı.

Yüzerek sınırı geçen kişi yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye- Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu Deresi'ni yüzerek geçen Bulgaristan uyruklu şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, sınır birliği askerleri Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyü sınır bölgesindeki nöbetleri sırasında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan derenin Türkiye tarafına yüzerek gelmeye çalışan bir kişiyi tespit etti.
Uyarılara rağmen Türk topraklarına çıkan Bulgaristan uyruklu P.K, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Şüpheli daha sonra İl Göç İdaresine gönderildi.

P.K, ifadesinde, Bulgaristan'ın Rezova köyüne tatil amacıyla geldiğini ve Türk Bayrağı altında fotoğraf çektirmek için sınırı yüzerek geçtiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:25 Kaynak: AA
Demirköy, Kırklareli, Türkiye, Bulgaristan, Güncel
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