Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla KOM Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ile Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmada; Bodrum'dan yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri olduğu bilgisi edinildi. Sahil Güvenlik ekipleri, yüzerek Kos Adası 'na geçmeye çalışan 2 şüpheliyi denizde yakaladı. Bodrum KOM ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülen M.O.B. ve M.K. isimli şahısların dalgıç kıyafetlerinin içerisine gizlenmiş para ve fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı - Son Dakika

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