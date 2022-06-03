Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalıştılar - Son Dakika
Üye Girişi

Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalıştılar

03.06.2022 18:49
Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalıştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 2 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 2 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum kıyılarından deniz yatağına binen 2 düzensiz göçmen, Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek üzere denize açıldı. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 2 düzensiz göçmen, yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışırken denizde yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı Deniz yüzeyinde yorgun ve bitkin halde bulunan göçmenler kurtarıldı Deniz yüzeyinde yorgun ve bitkin halde bulunan göçmenler kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Kos Adası, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalıştılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 19:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement