Kaynak: İHA

Yunanistan, Kos Adası, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalıştılar - Son Dakika

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