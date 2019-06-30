Yüzerken ayağına kramp giren genç son anda kurtarıldı
1 saat önce
Bursa'da İznik Gölü'nde yüzerken ayağına kramp giren genç, çevredekilerin durumu fark etmesi ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
'da İznik Gölü
'nde yüzerken ayağına kramp giren genç, çevredekilerin durumu fark etmesi ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yenişehir
'den ailesi ile İznik Gölü'ne pikniğe gelen Mustafa A. (27), Göllüce
köyü sahilinde göle girdi. Ayağına kramp giren Mustafa A. suda çırpınmaya başladı. Boğulmak üzere olan genç, gölde yüzen vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. Kıyıda vatandaşların ilk müdahalesinin ardından Mustafa A. ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesine götürüldü. Mustafa A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA
Espor takımı Pİ5, Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek
Kara yılanların dansı görüntülendi
Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı
Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor