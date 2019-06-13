Son Dakika Haberleri: Yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen tatilci, 5 saat sonra kurtarıldı
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Yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen tatilci, 5 saat sonra kurtarıldı

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denize girdikten sonra haber alınamayan tatilci Abdullah E. (34), 5 saat sonra açık denizde Sahil Güvenlik ekibi tarafından bulundu.

Yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen tatilci, 5 saat sonra kurtarıldı, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denize girdikten sonra haber alınamayan tatilci Abdullah E. (34), 5 saat sonra açık denizde Sahil Güvenlik ekibi tarafından bulundu. Sahile getirilen Abdullah E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Bodrum ilçesinin Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan tatil için Bodrum'a geldiği öğrenilen Abdullah E., konakladığı otelin plajından yüzerek açıldı. Dalgalarla açığa sürüklenen tatilciden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı 2 botu ve 1 dalış timi bölgeye sevk edildi. Arama faaliyetleri sonucunda Abdullah E., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Gündoğan açıklarında denizde sağ olarak bulundu. Sahile getirilen Abdullah E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:48 Kaynak: DHA
Gündoğan, Muğla, Bodrum, Güncel
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