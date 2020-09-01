"Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor" - Son Dakika

"Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor"

Özellikle yaz döneminde en sevilen aktivitelerden olan yüzme, enerji harcanması açısından da oldukça önemli. 1 km yüzme 4 km koşma kadar enerji harcanmasını sağlıyor.

Özellikle yaz döneminde en sevilen aktivitelerden olan yüzme, enerji harcanması açısından da oldukça önemli. 1 km yüzme 4 km koşma kadar enerji harcanmasını sağlıyor. Ancak hem profesyonel sporcularda hem de yüzmeyi amatör olarak sürdüren kişilerde zaman zaman omuz bölgesinde ağrılar görülebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Doç. Dr. Gökhan Meriç, yoğun yüzme, yapısal sorunlar ya da altta yatan farklı bir nedenden dolayı aktivite sonrasında ağrı şikayetiyle başvuran hastaların bu dönemde arttığını söyledi.

"YÜZME KAYNAKLI OMUZ YARALANMALARI"

Omuz kaslarında tendinit (ödem), kol yukarı kaldırıldığında omuz kemiğinin omuz kasları üzerindeki sıkışma etkisinin artması sonucu olan omuz sıkışma sendromu, omuz ekleminde kıkırdak hasarı, pazı kasında tendinit yüzmeden kaynaklı sık görülen omuz yaralanmalarının arasında yer aldığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniğinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Doç. Dr. Gökhan Meriç Doç. Dr. Meriç, "Eğer her yüzme sonrasında omuz ağrınız tekrarlıyorsa veya yüzme sonrasında 2 günden uzun süre ağrı çekiyorsanız bunun nedeni yukarıda belirtilen omuz sorunları olabilir" diye konuştu. Doç. Dr. Gökhan Meriç, bu durumu ortaya çıkaran nedenler arasında ise, fazla ve yoğun antrenman yapma, yeterli dinlenme süresi olmaması, kötü yüzme tekniği, kötü solunum tekniği, düşük esneklik, dengesiz omuz kasları, özellikle merkez (core) bölgede güçsüzlük ve kalça kas gücünde azalmanın yer aldığını kaydetti.

"KASLARDA ZAYIFLIK AĞRIYI TETİKLER"

Doç. Dr. Gökhan Meriç, omuz ve çevresindeki kaslarda zayıflık olan kişilerde, özellikle kulaç atma sırasında kolun baş yukarı kaldırılması ile omuz kasları omuz kemikleri arasında sıkışması ve suyu iterken zorlanmaya bağlı ağrıların ortaya çıkmasıyla ilgili, "Omuz eklemi vücudun en hareketli eklemidir ve bu hareketini çevre kapsül yapısının esnekliği sayesinde yapar. Ancak yapısal olarak eklemleri daha gevşek olan kişilerde bu kapsül yapısına daha fazla yüklenme ağrı yaratır" ifadelerine yer verdi.

"YÜZÜCÜLERİN YÜZDE 40-60'ININ SORUNU"

Daha çok profesyonel yüzücülerde ortaya çıkan ve yüzücülerin yüzde 40-60"nda görülen yüzücü omuzu sorununun ana sebebinin omuz kaslarında dengesiz gelişim ve kürek kemiğinde hareket sorunları olduğunu belirten Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerine şöyle devam etti: "Yüzücüler, sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun egzersizler ve kas güçlendirme konusunda oldukça bilgilidirler. Ancak pek çoğunun bilmediği şey ise kas dengesizliği veya esnekliğin azalmasının aşırı kullanım yaralanmalarına neden olabileceğidir."

"AĞRI VARSA YÜZMEYE ARA VERİN"

Omuz yaralanmalarını önlemek için, yüzmeden önce düzgün bir şekilde ısınmak, ve sezon öncesi ve mevsimde özellikle kas güçlendirmesini arttırmak gerektiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, özellikle yoğun omuz ağrısı olduğu dönemlerde yüzmeye ara vermek gerektiğini söyledi. Alınabilecek önlemler ve tedavi yaklaşımı konusunda şu bilgileri verdi:

"Omuza günde 3-4 defa buz uygulaması yapmak gerekir. Aynı zamanda 5-7 gün süre ile ağrı kesici kullanmak gerekir. Dinlenme ve tedaviye rağmen omuz ağrısı devam eden hastalara omuz MR görüntülemesi istenir. MR görüntüleme sonucuna göre hastanın tedavisi planlanır. Basit rahatsızlıklarda fizik tedavi, egzersiz ve omuz içi enjeksiyonlardan hastalar fayda görür. Tedaviye rağmen şikayetlerin devam ettiği durumda kapalı olarak gerçekleştirilen müdahaleler gerekebilir."

Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:40

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor' - Son Dakika Magazin

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