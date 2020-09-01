Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor - Son Dakika

Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor

Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniğinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, yüzme sonrasında yaşanabilen omuz sorunlarının fazla ve yoğun antrenman yapma, yeterli dinlenme süresi olmaması, kötü yüzme tekniği, kötü solunum tekniği, düşük esneklik, dengesiz...

Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor, System.String[]

Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniğinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, yüzme sonrasında yaşanabilen omuz sorunlarının fazla ve yoğun antrenman yapma, yeterli dinlenme süresi olmaması, kötü yüzme tekniği, kötü solunum tekniği, düşük esneklik, dengesiz omuz kasları, özellikle merkez (core) bölgede güçsüzlük ve kalça kas gücünde azalma gibi durumlar nedeniyle görülebileceğini bildirdi.

Doç. Dr. Meriç, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle yaz döneminde en sevilen aktivitelerden olan yüzmenin enerji harcanması açısından da oldukça önemli olduğunu aktardı.

Meriç, 1 kilometre yüzmenin 4 kilometre koşma kadar enerji harcanmasını sağladığını ancak hem profesyonel sporcularda hem de yüzmeyi amatör olarak sürdüren kişilerde zaman zaman omuz bölgesinde ağrı sorunlarının görülebildiğini aktardı.

Yoğun yüzme, yapısal sorunlar ya da altta yatan farklı bir nedenden dolayı aktivite sonrasında ağrı şikayetiyle başvuran hastaların bu dönemde arttığını vurgulayan Meriç, şu bilgileri verdi:

"Omuz kaslarında tendinit (ödem), kol yukarı kaldırıldığında omuz kemiğinin omuz kasları üzerindeki sıkışma etkisinin artması sonucu olan omuz sıkışma sendromu, omuz ekleminde kıkırdak hasarı, pazı kasında tendinit yüzmeden kaynaklı sık görülen omuz yaralanmalarının arasında yer alır. Eğer her yüzme sonrasında omuz ağrınız tekrarlıyorsa veya yüzme sonrasında 2 günden uzun süre ağrı çekiyorsanız bunun nedeni omuz sorunları olabilir. Bu durumu ortaya çıkaran nedenler arasında ise fazla ve yoğun antrenman yapma, yeterli dinlenme süresi olmaması, kötü yüzme tekniği, kötü solunum tekniği, düşük esneklik, dengesiz omuz kasları, özellikle merkez (core) bölgede güçsüzlük ve kalça kas gücünde azalma yer almaktadır."

Kaslarda zayıflık ağrıyı tetikliyor

Doç. Dr. Gökhan Meriç, "Omuz ve çevresindeki kaslarda zayıflık olan kişilerde, özellikle kulaç atma sırasında kolun baş yukarı kaldırılması ile omuz kasları omuz kemikleri arasında sıkışıyor ve suyu iterken zorlanmaya bağlı ağrı ortaya çıkabiliyor. Omuz eklemi vücudun en hareketli eklemidir ve bu hareketini çevre kapsül yapısının esnekliği sayesinde yapar. Ancak yapısal olarak eklemleri daha gevşek olan kişilerde bu kapsül yapısına daha fazla yüklenme ağrı yaratır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha çok profesyonel yüzücülerde ortaya çıkan ve yüzücülerin yüzde 40-60'ında görülen yüzücü omuzu sorununun ana sebebinin omuz kaslarında dengesiz gelişim ve kürek kemiğinde hareket sorunları olduğuna dikkati çeken Meriç, şunları kaydetti:

"Yüzücüler, sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun egzersizler ve kas güçlendirme konusunda oldukça bilgilidirler. Ancak pek çoğunun bilmediği şey ise kas dengesizliği veya esnekliğin azalmasının aşırı kullanım yaralanmalarına neden olabileceğidir. Omuz yaralanmalarını önlemek için yüzmeden önce düzgün bir şekilde ısınmak ve sezon öncesi ve mevsimde özellikle kas güçlendirmesini artırmak gerekir. Özellikle yoğun omuz ağrısı olduğu dönemlerde yüzmeye ara vermek gerekir. Omuza günde 3-4 defa buz uygulaması yapmak gerekir. Aynı zamanda 5-7 gün süre ile ağrı kesici kullanmak gerekir. Dinlenme ve tedaviye rağmen omuz ağrısı devam eden hastalara omuz MR görüntülemesi istenir. MR görüntüleme sonucuna göre hastanın tedavisi planlanır. Basit rahatsızlıklarda fizik tedavi, egzersiz ve omuz içi enjeksiyonlardan hastalar fayda görür. Tedaviye rağmen şikayetlerin devam ettiği durumda kapalı olarak gerçekleştirilen müdahaleler gerekebilir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor - Son Dakika

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