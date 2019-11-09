Yüzey kaplama sektörü İstanbul'da buluştu

5. Uluslararası Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı (PAINTEXPO EURASIA 2019) ve 4. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı (SURTECH EURASIA 2019) kapsamında yüzey kaplama sektörü, sektörün geleceğini konuşmak üzere bir araya geldi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yüzey işleme ve endüstriyel kaplama sektörlerinin önemli isimlerinin buluştuğu sektörün Türkiye'deki yeri, yenilikleri ve geleceğinin konuşulduğu panele, Genel Galvanizciler Derneği (GALDER) Başkan Yardımcısı Alim Kınoğlu, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Başkanı Yener Gür'eş, VIG Makine Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Güngören konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen GALDER Başkan Yardımcısı Alim Kınoğlu, "Korozyon, 'kapalı alanda sigara içilmez' gibi bir kampanya gerektiren bir devlet meselesi olmalı. Korozyonun hazinemize verdiği kayıpları önlememiz gerekir." ifadelerini kullandı. Kınoğlu, galvanizli malzemenin bir çok avantaj sağladığını belirterek, ürünlerin galvaniz sayesinde 70 yıl dayanabildiğini kaydetti.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Başkanı H. Yener Gür'eş ise korozyonun milli bir mesele olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya her yıl korozyondan dolayı 2,5 trilyon dolar zarar ediyor. Korozyonun yüzde 95'i çelik kaynaklı. Bizim tahminimize göre, Türkiye'nin ise 50 milyar dolar kaybı var. Bu kaybın yüzde 15-35'ini geri kazanmak mümkün. Yüzde 15'i geri kazanılsa yıllık 7,5 milyar dolardır. Devlet her yıl, bu amaçla 1 milyar dolar harcasa bile, yine de kazançlı hale geliriz."

VIG Makine Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Güngören, yüzey kaplamanın dönüştüğünü anlatarak, "Sistemler robotlarla veya robotik uygulamalarla dönüşmeye başlıyor. Bizim son hazırladığımız bir projeyi bu şekilde tasarladık. Projelerde bundan sonra ara kademe ve direk kademe elemanlarının bulunmasının zorluğu ve tekrarlanabilir kalitenin sağlamasından dolayı yüzey kaplama tamamen karanlık odaya geçiyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen iki fuar, bugün sona erecek.